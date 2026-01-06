Fomento licita la remodelación del acceso a Águilas por la autovía de Lorca

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha licitado la obra de remodelación de una de las vías de servicio de la autovía que une Lorca con Águilas, la RM-11. La actuación se centra en la vía de servicio de la margen derecha en la glorieta final de la vía y cuenta con un presupuesto de licitación de 182.570 euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 19 de enero para presentar sus ofertas.

Mejora de la seguridad y el acceso

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, ha señalado que el objetivo principal es mejorar la seguridad vial. Según ha explicado, "esta obra supondrá la mejora de la seguridad vial de la RM-11 al solventar el problema de acceso a la vía de servicio y, por tanto, a un polígono industrial existente desde la autovía". De esta manera, se posibilitará el giro directo desde la rotonda que ahora no se permite, evitando tener que dar la vuelta completa.

Esta obra supondrá la mejora de la seguridad vial de la RM-11" FRANCISCO CARRILLO Director General de Carreteras de la CARM

Nuevos ramales y ordenación del tráfico

La actuación contempla la ordenación global de los ramales y un cambio de carril para los vehículos que circulan hacia Águilas por el tramo final de la autovía. El objetivo es conectar su entrada a la glorieta por el carril interior, aumentando así el radio de giro a la derecha para los vehículos que se dirigen hacia Águilas y Calabardina o hacia Calarreona por la RM-333.

El proyecto también incluye la creación de un nuevo ramal de giro unidireccional desde la glorieta hacia la vía de servicio y a un camino interior de acceso a instalaciones agrícolas e industriales. Además, se habilitará un pequeño espacio de aparcamiento en la zona resultante entre la vía de servicio actual y el nuevo ramal.

Una vez adjudicada, la obra tendrá un plazo de ejecución de seis meses.