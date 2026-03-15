'Menos plato y más zapato' es falso: la revolución científica que frena la obesidad desde el cerebro

Dr. Francisco Tinahones Madueño es un destacado endocrinólogo en Málaga, jefe de servicio en el Hospital Virgen de la Victoria y director científico de IBIMA-Bionand. Especialista en obesidad y diabetes, es el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y catedrático en la Universidad de Málaga

La obesidad ya no se considera un problema estético, sino una auténtica pandemia de salud pública que afecta a unas 350.000 personas solo en la provincia de Málaga. En el marco del Día Mundial contra la Obesidad, conmemorado el pasado 4 de marzo, la comunidad científica subraya en COPE la gravedad de una patología asociada a más de 200 enfermedades, desde la diabetes hasta graves problemas cardiovasculares. Sin embargo, en medio de este preocupante escenario, la ciencia abre una puerta a la esperanza, y Málaga se ha posicionado como un epicentro en el desarrollo de tratamientos farmacológicos que podrían revolucionar esta lucha.

Una revolución desde el intestino

El gran avance, calificado por el doctor Francisco Tinahones como uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI, reside en unas moléculas halladas en el intestino. “Se han descubierto moléculas que, procedente del intestino, nos llaman al cerebro para decirle que ya hay alimento suficiente y provocarnos saciedad”, explica el director científico del IBIMA y jefe de Endocrinología del Hospital Clínico de Málaga. Estos fármacos no son más que la versión sintética de esas moléculas que nuestro propio cuerpo produce, ofreciendo una solución que va directa al origen biológico del problema en muchos pacientes.

Este mecanismo desmonta la idea de que el control del apetito es una simple cuestión de voluntad. La sensación de hambre incontrolable, que lleva a muchas personas a levantarse por la noche para comer o a picar entre horas, tiene una explicación fisiológica. Los nuevos tratamientos actúan precisamente sobre ese resorte biológico, enviando al cerebro la señal de 'basta' que, en muchos casos de obesidad, no se produce de forma natural o es insuficiente.

El doctor Tinahones comparte el caso de un paciente que ha perdido 25 kilos con estos tratamientos y cuya mayor alegría no era solo el cambio físico. “¿Sabe usted, doctor, por qué estoy más contento? Porque yo creía que este hambre voraz que yo tenía, que me levantaba por la noche a comer, era una falta de voluntad, que no tenía voluntad, y ahora me pongo este fármaco y a mí se me quita eso”, le confesó. Esta experiencia ilustra un cambio de paradigma: el problema no era la persona, sino un desajuste en su organismo que ahora la medicina puede corregir.

Yo creía que este hambre voraz que yo tenía, que me levantaba por la noche a comer, era una falta de voluntad"

La supresión de esa 'ansia por comer' genera un círculo virtuoso. Al desaparecer los atracones y el picoteo, el paciente recupera el control, lo que a su vez mejora la autoestima y crea la predisposición anímica para adoptar otros hábitos saludables. Como señala el propio doctor, “es una cadena”: el bienestar anímico impulsa las ganas de caminar, de hacer deporte y de cuidarse de una forma integral.

Málaga, epicentro de la esperanza farmacológica

Málaga se ha convertido en un punto clave en esta revolución. El IBIMA y el Hospital Clínico participan en ensayos clínicos de fármacos de última generación. Actualmente, se encuentran en la fase 3 de un ensayo con un medicamento muy potente, el retatutride, que promete resultados extraordinarios. “Estamos probando en IBIMA otros fármacos que consiguen reducciones de peso iguales, incluso algunos superiores a la cirugía de la obesidad, algo impensable hace 20 años”, detalla Tinahones en los micrófonos de COPE MÁS Málaga. Fármacos como la semaglutide y la tirzepatide ya están disponibles en farmacias, aunque aún sin financiación pública.

Si los ensayos en fase 3, que están a punto de concluir, confirman la eficacia y la seguridad a largo plazo del retatutride, este tratamiento podría estar accesible para la población en un plazo de uno o dos años, en torno a 2027 o 2028. La seguridad es, precisamente, uno de los pilares de estas investigaciones, con estudios que se prolongan durante tres y cuatro años para garantizar que los beneficios superan con creces los posibles riesgos.

En cuanto a los efectos secundarios, los más comunes son de carácter gastrointestinal. “El fármaco lo que hace es enlentecer el tubo digestivo y da esa sensación de saciedad, que a veces algunos sujetos la interpretan como náusea o incluso algunos como vómitos”, aclara el especialista. Estos efectos suelen aparecer al principio del tratamiento y, según Tinahones, son “relativamente pocos pacientes los que tienen que suspenderlo” por este motivo.

El fin del mito de la 'falta de voluntad'

Estos avances científicos entierran definitivamente el viejo y simplista lema de “menos plato y más zapato”. El doctor Tinahones es tajante al respecto: “Eso que habíamos dicho antes, que la obesidad se resolvía con menos plato y más zapato, eso era una aproximación absolutamente reduccionista del problema”. La realidad es mucho más compleja y responde a mecanismos fisiológicos profundos que la ciencia apenas empieza a desentrañar.

Que cualquiera es capaz de bajar de peso, no, no, eso es radicalmente falso"

La explicación reside en nuestra propia biología. “Fíjese que nuestro organismo está preparado para la hambruna, entonces nuestra fisiología está preparada para que cuando perdamos peso lo recuperemos rápidamente”, argumenta el doctor. Esta herencia evolutiva provoca que muchísimos pacientes que intentan adelgazar por sus propios medios fracasen, bajen algo de peso y lo recuperen con un efecto rebote. Por ello, sentenciar que “cualquiera es capaz de bajar de peso, no, no, eso es radicalmente falso”.

La obesidad es, por tanto, una enfermedad con múltiples causas que requiere un abordaje médico y no una simple reprimenda sobre el estilo de vida. Los nuevos fármacos no son una solución mágica, sino una herramienta terapéutica que va al origen del problema en un alto porcentaje de pacientes. Están ayudando a “un enorme número de pacientes que eran incapaces de perderlo sin esa ayuda”, concluye Tinahones, consolidando un cambio de paradigma que se investiga y se impulsa desde el corazón de Málaga.