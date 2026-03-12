¿Lloverá en Andalucía la próxima Semana Santa? Te contamos la predicción de los expertos

De cara a la primavera, que comprende los meses de abril, mayo y junio, la AEMET anticipa un escenario de contrastes. En cuanto a las temperaturas, existe una probabilidad del 60 % en la parte oriental de Andalucía y de un 50 % en la occidental de que la estación sea más cálida de lo normal, con anomalías que podrían situarse entre 0,5 °C и 1 °C por encima de la media.

Sin embargo, el pronóstico de precipitación está marcado por una profunda incertidumbre. Los modelos meteorológicos no ofrecen una señal clara para los próximos meses. De hecho, para toda Europa, el pronóstico aparece "en blanco", lo que significa que la ciencia meteorológica no tiene, a día de hoy, herramientas para predecir si será una estación lluviosa o seca. La Semana Santa, por su parte, queda aún demasiado lejos para poder ofrecer un pronóstico fiable.

un invierno más humedo de lo normal

El invierno 2025-2026 en Andalucía ha concluido con un carácter dual y paradójico. A pesar de la percepción general de frío, los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lo califican como cálido, con una anomalía positiva de 0,7 °C respecto a la media, situándose como el decimotercero más cálido desde 1961. Esta calidez, sin embargo, contrasta con un comportamiento pluviométrico extraordinario, ya que ha sido un invierno muy húmedo, el octavo con más precipitaciones del registro histórico, acumulando 412,2 milímetros, una cifra que representa el 202 % de lo normal. Es decir, ha llovido el doble de lo habitual.

La explicación a esta aparente contradicción reside en la evolución del trimestre. El invierno comenzó con un diciembre frío, que dio paso a un enero neutro y culminó con un febrero muy cálido, que registró una anomalía de +2,1 °C. Este ascenso térmico fue impulsado por la llegada de una secuencia de borrascas asociadas a ríos atmosféricos de origen subtropical, que, si bien dejaron lluvias abundantes, transportaban una masa de aire templada. El día más frío del invierno fue el 7 de enero, con una anomalía de −5,3 °C, mientras que el más cálido se registró el 10 de febrero, con +5,7 °C por encima de la media.

A nivel provincial, el comportamiento también ha sido desigual. Sevilla ha sido la provincia con el invierno más cálido y una anomalía de +0,9 °C. En el extremo opuesto, Cádiz , pese a la ingente cantidad de lluvia recibida, ha cerrado el trimestre con un carácter normal en cuanto a temperaturas, aunque con una ligera anomalía positiva de +0,3 °C.

Inviernos cada vez más cálidos

Este invierno se enmarca en una tendencia clara y sostenida. Según los datos de AEMET, la temperatura media de los inviernos en Andalucía está aumentando a un ritmo de 0,23 °C por década. La gran mayoría de los inviernos más cálidos registrados desde 1961 se concentran a partir del año 2000. Aunque en el pasado se han vivido inviernos templados, la frecuencia e intensidad actuales no tienen precedentes.

Esto ha pasado antes, pero no con tanta intensidad y tampoco con tanta frecuencia"

Un invierno el doble de lluvioso

En cuanto a las precipitaciones, el invierno ha roto la racha de sequía de los últimos años. Con un superávit de 206 milímetros, la comunidad ha vivido el octavo invierno más húmedo desde 1961. Este volumen de agua se debe a un tren de borrascas que afectó a la región, especialmente a partir de mediados de enero, con nombres como Ingrid, Joseph, Kristin y Leonardo. Estas borrascas se vieron favorecidas por una configuración atmosférica que abrió un pasillo directo desde el Atlántico, permitiendo la entrada de un flujo constante de humedad.

Europa Press Calle convertida en río en Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo

El reparto de las lluvias, no obstante, ha sido muy heterogéneo. La provincia de Cádiz ha sido la que más agua ha recibido, con una media de 718,6 milímetros, lo que la sitúa como su quinto invierno más húmedo. En el otro extremo, Almería, la provincia más árida, registró 163,7 milímetros, pero incluso esta cifra supone un carácter muy húmedo para la zona, siendo también su quinto invierno más lluvioso.

Grazalema pulveriza sus récords

El episodio más singular del invierno ha tenido como protagonista a Grazalema (Cádiz), una de las localidades más lluviosas de España. El 4 de febrero se batió el récord de precipitación diaria de su serie centenaria que data de 1913, al registrarse 577 litros por metro cuadrado en 24 horas. Esta cifra pulverizó la marca anterior de 451 litros, superándola en un 66 %, un hecho calificado de "muy extraordinario" por Juan de Dios del Pino.

En más de 100 años esto no había ocurrido en Grazalema"

Además del récord diario, también se batió el de precipitación acumulada en 15 días, con más de 2.000 litros, frente al récord anterior de 1.200. La causa fue la persistencia de los ríos atmosféricos que impactaban directamente sobre el relieve de la sierra, que actúa como una barrera perpendicular al flujo de humedad. Este fenómeno, aunque conocido, ha alcanzado una magnitud sin precedentes, confirmando que "en más de 100 años esto no había ocurrido en Grazalema".