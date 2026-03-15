Más de 30.000 médicos andaluces llamados a una segunda semana de huelga desde este lunes por el Estatuto Marco del Gobierno

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, afronta desde este lunes 16 al 20 de marzo la segunda semana laboral completa de huelga de los facultativos y residentes contra el Estatuto Marco del Gobierno de España. Están convocados a esta huelga más de 30.000 efectivos. El miércoles 18 habrá en Sevilla una manifestación que partirá desde San Telmo.

La primera semana completa de huelga, entre el 16 y el 20 de febrero, se saldó en Andalucía con casi 300.000 actos asistenciales suspendidos y un impacto económico de 39,4 millones de euros. La huelga celebrada desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de febrero provocó la suspensión de 299.430 actos asistenciales, de los cuales 177.281 corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se suspendieron 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas.

El SAS ya aprobó para la primera huelga unos servicios mínimos que serán de aplicación durante las semanas de cada mes en las que están anunciados paros. Estos terminan en la semana del 15 al 19 de junio siempre y cuando no haya antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Así, en el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos".

llamamiento a secundar "de forma masiva" la protesta

El Sindicato Médico Andaluz (SMA), uno de los convocantes de la huelga, ha hecho un llamamiento a los profesionales sanitarios a "secundar de forma masiva" la protesta y a participar en la manifestación que se celebrará en Sevilla el próximo 18 de marzo. Los motivos de este paro siguen siendo, en el plano estatal, la reclamación de un estatuto médico y facultativo propio; una mesa de negociación específica para la profesión médica; una clasificación profesional ajustada a la cualificación y responsabilidad de los facultativos y una regulación de la jornada que ponga fin a los excesos horarios y a la "infrarretribución" de las guardias.

"Desde el SMA subrayamos igualmente que la Junta de Andalucía no puede desentenderse del conflicto. Vinculamos la huelga y la manifestación del 18 de marzo a una doble exigencia política: por un lado, que el Ministerio abandone la confrontación verbal y abra una mesa de negociación real; por otro, que la Consejería de Salud andaluza asuma su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales, retributivas y organizativas del colectivo médico y facultativo andaluz", recoge la central sindical en una nota de prensa.

El SMA "lamenta profundamente el perjuicio" que la huelga pueda ocasionar a pacientes y usuarios, pero ha recordado que "los verdaderos responsables del deterioro asistencial y de unas listas de espera cada vez más graves no son los profesionales que se movilizan, sino las políticas que están deteriorando las condiciones de trabajo y dejando sin médicos a la sanidad pública".