Un catedrático de la UMA defiende el acento andaluz: "Es una variedad tan digna como cualquier otra"

La percepción social del habla andaluza se somete a debate en Málaga. La Sociedad Económica Amigos del País acoge un encuentro a las 19:00 horas que contará con la participación de Francisco Carriscondo, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Málaga (UMA), para ahondar en los mitos y realidades que rodean a esta variedad lingüística.

Una seña de identidad bajo examen

El debate, promovido por el doctor Félix Mata, surge a raíz de un reciente informe del Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicado con motivo del Día de Andalucía. Según este estudio, el acento es el signo identitario con el que más se identifican los andaluces, por encima de la bandera o el himno. Sin embargo, la percepción de esta forma de hablar varía significativamente dentro y fuera de la comunidad.

Deberíamos estar orgullosos”

Frente a los prejuicios, Carriscondo defiende la valía del andaluz. "Deberíamos estar orgullosos", afirma el catedrático, porque es una forma de hablar español "tan digna como cualquier otra". El objetivo del encuentro es poner en su justo lugar la variedad andaluza como un rasgo de identidad, sin caer en la autocomplacencia ni en la estigmatización.

Francisco Carriscondo

Los falsos mitos del 'mal hablado'

Uno de los temas centrales del debate es la acusación de que el andaluz es un 'español mal hablado', lleno de vulgarismos. Carriscondo desmonta este mito aclarando que "esas, digamos, vulgaridades en el idioma son universales a todo el dominio hispánico, no son exclusivamente andaluces". Además, el experto también se dedica a desmitificar presuntos malagueñismos, como la creencia sobre el origen francés de la palabra 'merdellón'.

Siempre nos quedamos con que el andaluz es un español mal hablado”

El catedrático señala la existencia de un doble rasero. "Siempre nos quedamos con que el andaluz es un español mal hablado, y no decimos nunca que el vallisoletano es un español mal hablado", critica. Carriscondo apunta que otras variedades consideradas prestigiosas, como la de Valladolid, también presentan formas como el laísmo o el leísmo, pero no sufren la misma crítica social.

El andaluz

La herencia andaluza en América

La influencia del andaluz va mucho más allá de nuestras fronteras. Según explica Carriscondo, el habla de muchos países de Sudamérica tiene una clara raíz andaluza, tanto en léxico como en pronunciación. "Si se sesea en el español de América, se dice zapato en prácticamente todo el dominio hispanoamericano, es por influjo claramente andaluz", sostiene.

La razón de esta expansión ha sido, según el experto, económica. En el siglo XVI, Sevilla era la capital económica de Europa y el puerto de salida y entrada de las Indias. Esto provocó que "la norma prestigiosa del castellano en el 16 estaba en Sevilla" y, por tanto, fue el modelo que se exportó al continente americano. "Si hubiéramos mantenido esa preponderancia económica", concluye Carriscondo, "no le quede la menor duda de que estaríamos seseando aquí, incluso en toda España".