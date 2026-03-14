Francisco Martínez, experto en medicina de la longevidad: "La melatonina no solo sirve para dormir, coordina toda la reparación del cuerpo por la noche"

En el vasto universo de la biología humana, existe una hormona que la mayoría de la gente asocia casi exclusivamente con una función: la de conciliar el sueño. En COPE te descubrimos, sin embargo, que esta molécula esconde un universo de propiedades que van mucho más allá de ser un mero interruptor para el descanso nocturno. Se trata de una directora de orquesta que, al caer la noche, coordina una sinfonía de procesos vitales para la reparación celular, la regulación inmunológica y, en última instancia, para un envejecimiento saludable. Comprender su verdadero alcance es fundamental para apreciar su profundo impacto en la salud y la longevidad, desmontando la creencia popular y abriendo la puerta a un enfoque más completo sobre el bienestar.

Un director de orquesta para la noche

Aunque su función más conocida es la de dar la señal al cuerpo para iniciar el descanso, el papel de esta hormona es "mucho más interesante y, a la vez, mucho más complicado", como explica el doctor Francisco Martínez Peñalver, experto en medicina de la longevidad con múltiples reconocimientos internacionales. Durante la noche, no solo nos ayuda a dormir, sino que se convierte en la responsable de coordinar a todos los "obreros de la construcción" que se encargan de reparar los daños acumulados durante el día en nuestro organismo. Esta tarea de mantenimiento y reconstrucción es esencial para preservar la integridad de nuestros tejidos y órganos a lo largo del tiempo.

Pero sus funciones no terminan ahí. Una de las propiedades más destacadas y a menudo desconocidas es su potente efecto antioxidante. En el campo de la medicina, el concepto de oxidación está directamente ligado al envejecimiento. Por lo tanto, contar con un antioxidante endógeno eficaz es una de las herramientas más valiosas para combatir el deterioro asociado al paso de los años. Tal y como resume el doctor Martínez Peñalver, "oxidación en medicina significa envejecimiento, si tenemos un buen antioxidante, pues tendremos una ayuda para ese envejecimiento".

Oxidación en medicina significa envejecimiento, si tenemos un buen antioxidante, pues tendremos una ayuda para ese envejecimiento"

Además de su rol como guardián celular, esta molécula actúa como la "gasolina de la mitocondria", la central energética de nuestras células. Un suministro adecuado garantiza que las células tengan la energía necesaria para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente, lo que repercute directamente en la vitalidad general del organismo. A su vez, desempeña un papel crucial en la modulación del sistema inmune, evitando que este reaccione de forma exagerada y ataque al propio cuerpo, un mecanismo que está en el origen de muchas enfermedades autoinmunes. Finalmente, ejerce un efecto local en el sistema gastrointestinal, relajando la fibra muscular de los intestinos durante la noche para facilitar también allí los procesos de reparación.

La hormona que crees que solo sirve para dormir pero esconde la clave de la longevidad: "Mucho más interesante y, a la vez, complicado"

Esta hormona tan polifacética es la melatonina. A pesar de su importancia capital para la salud, su producción natural comienza a decaer con la edad. Según explica el doctor Martínez Peñalver en los micrófonos de COPE MÁS Málaga, una de las causas principales es la calcificación de la glándula pineal, la pequeña estructura ubicada en el centro del cerebro que se encarga de fabricarla. Con el tiempo, esta glándula envejece y pierde su capacidad de producir melatonina a los mismos niveles que en la juventud. A esto se suma que los sensores que estimulan su producción, como la retina y el nervio óptico, también pierden sensibilidad a los cambios de luz, enviando una señal menos clara. Además, muchos fármacos de uso común pueden interferir en su síntesis y los problemas intestinales pueden dificultar la absorción de su materia prima, el aminoácido triptófano.

El dilema de la suplementación

Ante la disminución natural de la melatonina, muchas personas recurren a la suplementación. En este punto, el doctor subraya la importancia de un concepto clave: que la hormona sea bioidéntica. Esto significa que su estructura molecular es exactamente igual a la que produce el cuerpo humano, lo que garantiza que no se produzcan efectos secundarios y se obtenga el "efecto pleno de la hormona". Aunque existen productos vendidos como "melatonina natural", las cantidades que contienen suelen ser "ridículas" en comparación con las necesidades reales del organismo. La melatonina de calidad farmacéutica, aunque es sintética, se fabrica para ser bioidéntica a partir de un precursor químico.

Ahora bien, ¿cuál es la dosis adecuada? La respuesta es compleja, ya que no existe una cantidad única para todos. El nivel óptimo de melatonina es una cuestión altamente individual. "Es algo que es como nuestra huella dactilar, que es absolutamente personal, individual en cada persona", afirma el especialista. Por este motivo, su recomendación es huir de la autoprescripción. En su clínica, por ejemplo, realizan un test en colaboración con la Universidad de Granada que analiza genéticamente la producción de melatonina de una persona, la cantidad que debería producir y, muy importante, la hora a la que su cuerpo comienza a secretarla. Estas variables demuestran que la suplementación debe ser un proceso absolutamente personalizado y guiado por un profesional.

Es algo que es como nuestra huella dactilar, que es absolutamente personal, individual en cada persona"

Recientemente, una noticia publicada en prensa generó alarma al sugerir que el uso prolongado de melatonina podría favorecer la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, el doctor Martínez Peñalver, que leyó el artículo científico original en el que se basaba la noticia, desmiente categóricamente esta conclusión. Explica que el propio artículo periodístico admitía que el estudio estaba mal diseñado, que los pacientes habían sido mal reclutados y que los resultados no eran fiables. El principal problema era que el estudio no distinguía entre los efectos de la melatonina y los de la apnea del sueño, una condición que sufría la mayoría de los participantes y que es un conocido factor de riesgo cardiovascular. Además, el estudio no especificaba las dosis utilizadas, un dato crucial si se tiene en cuenta que la dosis máxima que se vende sin receta en España (1.98 miligramos) es muy inferior a la dosis que empieza a ser efectiva, que el doctor sitúa a partir de los 30 miligramos.

Cómo proteger la producción natural

Más allá de la suplementación, es posible adoptar hábitos para proteger y optimizar la producción natural de melatonina. El consejo principal del doctor es intentar replicar las condiciones de vida del ser humano antes de la invención de la luz artificial. Esto se traduce, en primer lugar, en recibir un "chute de luz intensa por la mañana" nada más despertar. Esta señal lumínica le indica al cerebro que el día ha comenzado y que debe detener la producción de melatonina, ajustando así el reloj biológico.

Por el contrario, es fundamental buscar "mucha oscuridad" durante las dos o tres horas previas a irse a la cama. Esto implica evitar las pantallas de móviles, tabletas y televisores, cuya luz azul inhibe la secreción de esta hormona. También es importante mantener una temperatura adecuada en el dormitorio y, sobre todo, ser muy estables y regulares con los horarios de sueño y vigilia. El cerebro necesita esa rutina para mantener su "relojito" bien ajustado. Finalmente, existen ayudas y obstáculos claros: suplementos como el magnesio pueden favorecer el ciclo, mientras que la cafeína y, especialmente, el alcohol, que "fragmenta la producción de melatonina", son hábitos que conviene evitar para cuidar de esta valiosa aliada de nuestra salud y longevidad.