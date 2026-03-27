El PP lleva al Congreso un plan para modernizar y proteger la industria del calzado

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para apoyar la modernización y sostenibilidad del sector del calzado. La diputada por Alicante, Julia Parra, ha calificado esta industria como "estratégica para la economía española y especialmente para la provincia de Alicante", donde se encuentra uno de los principales núcleos industriales del sector en Europa.

La propuesta destaca el peso de la Comunitat Valenciana, que concentra 2.170 empresas fabricantes, el 52,4% del total nacional, además de 984 empresas auxiliares (el 82% de España). Según ha indicado Parra, estos números "evidencia el peso del sector en la Comunitat Valenciana y muy especialmente en la provincia de Alicante", que aglutina el 92,9% de los trabajadores del sector en la comunidad.

Los desafíos de una industria clave

A pesar de su fortaleza, la PNL recoge que el sector afronta importantes desafíos estructurales. Desde 2014, se ha registrado una reducción de más del 17% en el número de empresas y una caída del 28,4% en la cifra de negocio. A esto se suma una elevada dependencia exportadora del 78,5%, el aumento de costes energéticos, la competencia internacional y la escasez de mano de obra cualificada.

El documento también manifiesta la preocupación por la competencia desleal que generan productos de plataformas digitales extracomunitarias que no cumplen los estándares europeos. Además, se citan informes que advierten de un déficit inversor en infraestructuras de transporte y logística en Alicante, un factor clave para un sector tan exportador.

Un plan de modernización y apoyo

Desde el Partido Popular, Julia Parra ha subrayado la necesidad de actuar con un "plan nacional de modernización industrial del calzado, el refuerzo de la promoción exterior a través del ICEX y la creación de un centro nacional de referencia que impulse la formación especializada y la transferencia tecnológica".

La propuesta del PP también plantea "mejorar los mecanismos de control del mercado para garantizar competencia leal frente a productos procedentes de terceros países". Para Parra, el calzado es Marca España y defenderlo es clave. "Defenderlo significa apostar por la modernización productiva, por la innovación y por el futuro industrial de nuestro país", ha sostenido.

El calzado de nuestra tierra es industria, empleo y es Marca España" Julia Parra Diputada PP por Alicante en el Congreso,

Finalmente, la diputada ha criticado la postura del Gobierno central. Ha apostillado que, mientras el PP busca soluciones, "de frente nos encontramos un gobierno inmóvil que no toma medidas concretas y que no conoce necesidades del sector".