Casi despejada la incógnita en la portería del Granada CF

Ya se han despejado la dudas, al menos eso parece deducirse de lo comunica por Pacheta, sobre la situación de Astralaga, el único portero de la primera plantilla que tiene disponible y que estaba lesionado en la última jornada. Aunque todavía queda una última prueba, existe optimismo en cuanto a su participación en el partido que disputa el Granada este sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Huesca. El único descartado es Casadesús, que continúa lesionado. El técnico anuncia cambios en los próximos partidos. Después del compromiso de este fin de semana, el calendario se muestra exigente. El Jueves Santo visitará a Las Palmas a partir de las 19 h. Y el Lunes de Pascua volverá a viajar, en este caso para jugar en Castellón.

once del granada

Debido al buen momento de forma del equipo y a las pocas bajas, es muy difícil adivinar un once. Astralaga parece que será el portero. Caso de que a última hora no pueda actuar lo hará Iker, del Recreativo. En defensa es donde parece que todo está más claro con Óscar, Williams, Manu Lama y Diallo. En el centro del campo, cinco hombres para tres puestos: Izan González, Trigueros, Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Alemañ. Y en la delantera todo hace indicar que los extremos serán para Arnaiz y Álex Sola, mientras que el hombre más en punta puede ser Gonzalo Petit.

pesimismo en huesca

En Huesca hay mucho pesimismo y poca confianza en la salvación, Oltra está muy molesto con el juego exhibido por su equipo durante su debut. Y el club aragonés ha fletado un avión para que junto al equipo se desplacen un centenar de aficionados y se ha llenado. El once más probable será el integrado por: Dani Jiménez; Javi Mier, Pulido, Carrillo, Jordi Martín; Seoane, Silva, Portillo; Joaquín, Dani Ojeda y Escobar. Por tanto, el exrojiblanco Dani Ojeda puede ser titular.

anecdotario

Un dato curioso: Pacheta fue entrenador del Huesca y José Luis Oltra del Granada. A ninguno le fue bien, pero a quien peor le salieron las cosas fue al ahora técnico rojiblanco, que terminó descendiendo. Eso sí, cosa curiosa. Le ofrecieron renovar con el equipo en Segunda, pero no aceptó la oferta.