Borja Jiménez confía en que el sportinguismo acabe respondiendo: "Estoy convencido que habrá muchísima más gente del Sporting que del Dépor"

Andrés Cuenca. "Tiene muy buenas sensaciones, ya está en la última fase de reincorporación al grupo. Esperemos que a partir de la semana que viene esté con total normalidad y pueda completar las sesiones".

Rubén Yáñez. "Tenemos que valorarlo, su semana ha sido muy positiva. Nos queda el entrenamiento de ahora, pero tenemos la tranquilidad de que la portería ha estado muy bien cubierta. Decidiremos en función de sus sensaciones si entra en la convocatoria".

La espinita del ascenso con el Dépor. "Está claro que es un partido especial, es cierto que allí nos quedamos muy cerquita del objetivo, sobre todo por cómo se produjo. Pero saben que le tengo mucho cariño a la ciudad y al Dépor. Mañana voy a intentar ganarles y, a partir de ahí, desearles lo mejor. Ojalá consigan todos los retos que se han propuesto este año".

La polémica con la afición. "Estoy convencido de que va a haber muchísima más gente del Sporting que del Dépor. Nos gustaría que nos acompañaran como hacen siempre, pero entendemos las decisiones que tomen. Empatizamos mucho con ellos, tengo ese convencimiento de que queda tiempo y entenderán que son fundamentales para nosotros. Nos jugamos muchísimo y la afición es determinante, El Molinón es el campo que más suena de la categoría".

El esquema para la defensa. "Le veo recorrido a la defensa de cinco, ya la hemos utilizado en varias ocasiones. Es algo que he utilizado muchas veces en mi carrera y algo en lo que el equipo se siente cómodo".

Por dónde pasa el partido. "Nos viene el mejor visitante de la categoría, con 9 victorias a domicilio. Está sacando muchísimos puntos en los minutos finales, pero no es algo que nos preocupe en exceso. Queremos ser reconocibles, que podamos hacer minutos como contra el Castellón o en la segunda parte con Las Palmas. Están allí arriba por méritos propios y será un partido muy igualado. Tenemos el convencimiento de que mañana volveremos a ganar".

Kevin junto a Guille o tres centrales. "Cuando juegas con un lateral en esa posición te permite defender con Guille como un extremo en bloque alto. Con un central es mucho más difícil, es por esa versatilidad que le da al equipo de adaptarse y de tener a un Guille mucho más alto en fase ofensiva".

Al Sporting le cuestan los partidos cerrados. "No creo que el de mañana sea un partido abierto. Con pelota, el Dépor hace ataques largos y sin pelota, defensas de bloques medios y bajos, también largos. Cada vez es más utilizada el bloque de cinco atrás, el Dépor lo está haciendo con Ximo y Altimira. No espero un partido como el del Castellón o el de la Cultu".

Pocas rotaciones. "Está claro que las lesiones no nos han venido bien en un tramo tan importante con el de ahora, con partidos entre semana. El calendario no ayuda y a nivel numérico, no tenemos muchos futbolistas en disposición de poder ser alineados. Por eso estamos utilizando a Oyón, a Manu... Las bajas de Andy, Cuenca, Nacho, Loum... Son importantes y muchas de larga duración, y te permite mover menos al equipo".