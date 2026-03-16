Juanfran Funes sella su futuro en el Málaga: "Tienen un plan y soy parte de él"

Juan Francisco Funes, el hombre de moda en el fútbol nacional como está haciendo jugar a este Málaga, ha confirmado su continuidad en el Málaga CF. El entrenador de Loja ha asegurado que las conversaciones para su renovación por dos años más están muy avanzadas y ha expresado su total confianza en la directiva. "Tengo mucha confianza en José María, Kike y Loren, creo que han sido muy transparentes siempre", ha afirmado Funes, subrayando la buena sintonía con los dirigentes del club para que en breve se anuncie el acuerdo, que ya está hablado y pactado.

Y es que el Málaga tiene en su banquillo a uno de los hombres de moda de esta categoría: Juanfran Funes. Firmó hasta final de curso cuando llegó para sustituir a Pellicer y su impresionante rendimiento ha provocado que esa renovación vaya a llegar en breve, sin demasiados problemas. No tiene agente, está a gusto y se ve renovando ya. Sus números en el banquillo malaguista son aplastantes, sin fisuras y todo basado en un mensaje humilde, siempre con perfil bajo y con la plantilla a muerte con él. Nadie en Málaga duda de Funes.

Un proyecto de cantera como clave

El técnico ha desvelado que la principal razón de su continuidad es el proyecto del club, del que se siente una pieza fundamental. Según Funes, "El club tiene un plan y tiene una idea clara", una filosofía basada en "una apuesta clara por la cantera" que abre las puertas a entrenadores que, como él, proceden "de la base". "Afortunadamente para mí, soy parte de ese plan", ha señalado.

El club tiene un plan y tiene una idea clara. Estamos haciendo algo muy bonito" Juanfran Funes Entrenador del Málaga CF

Funes ha destacado que se están construyendo cimientos sólidos. "Estamos haciendo algo muy bonito, no de ahora, sino de tiempo atrás, y poder disfrutar de eso es una gran alegría", ha comentado el preparador. Su compromiso es tal que ha reconocido que afronta la negociación sin intermediarios: "Ni siquiera tengo representante, y como tengo muchas ganas de quedarme en el Málaga, creo que no hay dificultad para que todo pueda pasar".

Confianza plena en la directiva

La relación con los máximos responsables deportivos ha sido otro de los puntos que ha destacado. El entrenador ha manifestado su tranquilidad tras las conversaciones mantenidas gracias a la transparencia que le han mostrado. "Antes de que hablaran conmigo manifesté tranquilidad, imagínate después", ha explicado, dejando claro que el acuerdo definitivo podría cerrarse en las próximas semanas.

A pesar de que su futuro parece resuelto, Funes ha insistido en que la prioridad absoluta es el presente deportivo del equipo, que se encuentra a un punto del ascenso a Primera. El técnico ha concluido su intervención con un mensaje claro: "Lo importante es pensar en Cádiz". Funes no se ve candidato a nada, quiere eliminar barreras y que sus jugadores jueguen libres, sin presión, por eso no quiere marcarse ningún objetivo.