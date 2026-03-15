Javi Peña revela por qué entrenar tres días a la semana puede cambiar tu cuerpo

Cada miércoles, el preparador físico malagueño Javi Peña se asoma a los micrófonos de Deportes COPE Málaga para ofrecer consejos sobre entrenamiento y salud. En su última intervención, ha abordado un tema que preocupa a muchos: la falta de tiempo para entrenar. Bajo la premisa de "entrenar poco, pero bien", Peña ha desgranado las claves para optimizar el ejercicio sin necesidad de pasar horas en el gimnasio.

El experto ha querido dejar claro que el entrenamiento va más allá de la pérdida de peso, siendo una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades y la mejora de la salud general. Ha roto una lanza en favor de la eficiencia, asegurando que entrenar tres o cuatro días a la semana "en condiciones" es más que suficiente para obtener grandes beneficios. "Mucha gente se lo lleva a pecho y quiere entrenar los 7 días de la semana, y si no, consideran que ya es un fracaso", explica.

Intensidad sobre frecuencia

Uno de los mayores errores, según Peña, es empezar con una motivación desbordada y una frecuencia de seis o siete días semanales, un ritmo que muy pocos logran mantener. La clave no está en la cantidad de días, sino en la intensidad y el estímulo que se le da al cuerpo en cada sesión. "Nos da miedo ponernos en unas pesas de las negras, de las grandes, obviamente, con cabeza y sabiendo cuál es el peso que podemos mover", afirma, criticando la tendencia a optar por pesos ligeros o largas sesiones de cardio sin un trabajo muscular efectivo.

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Este estímulo muscular es vital, ya que su ausencia provoca sarcopenia, la pérdida de masa muscular que, según el preparador, es el origen de numerosos problemas de salud a largo plazo.

El descanso y la mentalidad

El preparador físico también ha puesto el foco en el problema de la mentalidad del "todo o nada". A través de su experiencia como entrenador, relata cómo muchos clientes abandonan sus objetivos tras una semana complicada. Este abandono, advierte, inicia un círculo vicioso de aumento de peso, dolores de espalda y rodilla y un empeoramiento del estado de ánimo.

Además, ha desmontado otro gran mito: el músculo no crece durante el entrenamiento. "El músculo crece cuando estamos descansando y cuando le damos esos alimentos que debemos", sentencia Peña. Por ello, el descanso se convierte en un pilar tan fundamental como el propio ejercicio, ya que es durante la recuperación cuando el cuerpo asimila el trabajo realizado.

Si después lo vuelve a recuperar y no lo mantiene, entonces hemos fracasado los dos" Javi Peña Preparador físico

La constancia, clave del éxito

Por encima de todo, Javi Peña defiende que la constancia y la creación de un plan sostenible son los verdaderos secretos del éxito. Su filosofía es clara, tal y como la resume en una frase contundente: "el mejor plan no es el más duro ni el que más te exige, sino el que puedes mantener en el tiempo".

El mejor plan no es el más duro, sino el que puedes mantener en el tiempo" Javi Peña Preparador físico

El objetivo final de su trabajo no es solo que un cliente pierda una cantidad de kilos, sino que adquiera los conocimientos necesarios para "volar solo" y mantener un estilo de vida saludable de forma autónoma. "Si mi cliente podrá alcanzar los 5, 10 o 15 kilos menos pero si después lo vuelve a recuperar y no lo mantiene, entonces hemos fracasado los dos", confiesa.

Un buen entrenamiento, concluye, no se mide en horas, sino en calidad. Una sesión bien estructurada de 45 o 50 minutos puede ser suficiente si las repeticiones y la intensidad son las adecuadas. Para aquellos que buscan dar el paso, el preparador ofrece consejo y ayuda a través de su perfil de Instagram, _javiepg_