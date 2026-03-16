La Junta de Extremadura prueba las sirenas de aviso a la población en la termosolar Axtesol en Badajoz

La Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura ha informado de que este martes, 17 de marzo, se realizará una prueba de funcionamiento del Sistema de Aviso a la Población. El ejercicio consistirá en la emisión de sirenas fijas en la Central Termosolar Axtesol, situada en la carretera de Olivenza, y comenzará a partir de las 10:00 horas.

Un protocolo de seguridad europeo

Esta actuación se enmarca dentro de las tareas de seguimiento y control de los sistemas de alerta implantados en establecimientos afectados por la normativa SEVESO de nivel superior. Esta legislación de la Unión Europea se enfoca en la prevención de accidentes graves en instalaciones industriales que manejan sustancias peligrosas, en cumplimiento del Real Decreto 840/2015.

Central Termosolar Axtesol 2

Desde la Junta de Extremadura han señalado que estas comprobaciones periódicas se seguirán realizando para reforzar la seguridad y garantizar la eficacia de los avisos a la ciudadanía en caso de que se produzca una emergencia.

La planta Astexol-2 de Elecnor, con una inversión que supera los 300 millones de euros, en la carretera de Olivenza en el término municipal de Badajoz, está operativa desde principios del 2012 y tiene una potencia de 50 MW, equivalente al consumo anual de 37.000 hogares.