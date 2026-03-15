(5-3) Así te contamos la tremenda victoria del Málaga que le pone a un punto del ascenso directo

El Málaga supo rehacerse al gol inicial del Huesca para acabar goleando al equipo oscense y seguir soñando con el ascenso a primera división.

La Liga El Málaga celebra un gol de Chupe

descuento de locura

A pesar de tener el partido controlado con el 3 a 1, el Málaga se complicó la vida en el descuento con un gol de Pulido que dejaba abierto el choque. Con 8 de añadido, La Rosaleda recordaba el partido frente al Valladolid, pero afortunadamente, Chupe puso la tranquilidad con el 4 a 2.

Un gol de Carrillo en el 95 volvía a dejar el partido vivo, pero en el 99, de nuevo Chupe firmaba la sentencia con un nuevo doblete que deja al Málaga con 51 puntos, a solo un punto del ascenso directo que ahora ocupan el Racing de Santander y el Deportivo.

La Liga El Málaga respiró tranquilo tras el pitido final

La Rosaleda registró la segunda mejor entrada de la temporada con 27.214 asistentes. Lo próximo para el Málaga será el partido del sábado frente al Cádiz en el JP Financial Estadio.

-Ficha técnica:

5- Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Gabilondo, m.85), Murillo, Montero, Rafita (Dani Sánchez, m.73); Larrubia, Izan Merino, Dotor (Rafa Rodríguez, m.85), Joaquín (Dorrio, m.73); y Niño (Chupete, m.68).

3 – Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Iñigo Piña, Jorge Pulido, Julio Alonso; Laquintana (Efe J, m.75), Sielva, Agbekpornu (Seoane, m.53), Cantero (Dani Ojeda, m.66); Portillo (Jordi Martín, m.66); y Jordi Escobar (Sergi Enrich, m.75).

Goles: 0-1, M.30: Sielva (p). 1-1, M.38: Larrubia. 2-1, M.47: Niño (p). 3-1, M,91: Jorge Pulido. 4-2, M.93: Chupete. 4-3, M.95: Carrillo. 5-3, M.100: Chupete.

Árbitro: Gorka Etayo (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla a los locales Murillo (m.28), Joaquín (m.52) y Puga (m.82), y al visitante Agbekpornu (m.45).

Incidencias: Partido de la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de La Rosaleda de Málaga ante 27.214 espectadores.