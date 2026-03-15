(5-3) Así te contamos la tremenda victoria del Málaga que le pone a un punto del ascenso directo
Un final de infarto, con cuatro goles, deja al Málaga con 51 puntos y asentado en zona de play off. Doblete de Chupe y otro golazo de Larrubia. La Rosaleda estuvo colosal
Málaga - Publicado el - Actualizado
1 min lectura3:48 min escucha
El Málaga supo rehacerse al gol inicial del Huesca para acabar goleando al equipo oscense y seguir soñando con el ascenso a primera división.
descuento de locura
A pesar de tener el partido controlado con el 3 a 1, el Málaga se complicó la vida en el descuento con un gol de Pulido que dejaba abierto el choque. Con 8 de añadido, La Rosaleda recordaba el partido frente al Valladolid, pero afortunadamente, Chupe puso la tranquilidad con el 4 a 2.
Un gol de Carrillo en el 95 volvía a dejar el partido vivo, pero en el 99, de nuevo Chupe firmaba la sentencia con un nuevo doblete que deja al Málaga con 51 puntos, a solo un punto del ascenso directo que ahora ocupan el Racing de Santander y el Deportivo.
La Rosaleda registró la segunda mejor entrada de la temporada con 27.214 asistentes. Lo próximo para el Málaga será el partido del sábado frente al Cádiz en el JP Financial Estadio.
-Ficha técnica:
5- Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Gabilondo, m.85), Murillo, Montero, Rafita (Dani Sánchez, m.73); Larrubia, Izan Merino, Dotor (Rafa Rodríguez, m.85), Joaquín (Dorrio, m.73); y Niño (Chupete, m.68).
3 – Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Iñigo Piña, Jorge Pulido, Julio Alonso; Laquintana (Efe J, m.75), Sielva, Agbekpornu (Seoane, m.53), Cantero (Dani Ojeda, m.66); Portillo (Jordi Martín, m.66); y Jordi Escobar (Sergi Enrich, m.75).
Goles: 0-1, M.30: Sielva (p). 1-1, M.38: Larrubia. 2-1, M.47: Niño (p). 3-1, M,91: Jorge Pulido. 4-2, M.93: Chupete. 4-3, M.95: Carrillo. 5-3, M.100: Chupete.
Árbitro: Gorka Etayo (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla a los locales Murillo (m.28), Joaquín (m.52) y Puga (m.82), y al visitante Agbekpornu (m.45).
Incidencias: Partido de la trigésima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de La Rosaleda de Málaga ante 27.214 espectadores.