Diego Murillo y el Málaga rubrican su continuidad hasta el 2029

El polivalente defensa Diego Murillo será malaguista hasta el 2029 después de la firma en el día de hoy en La Rosaleda. Formado en la cantera malaguista acababa su contrato en Junio de 2027, y ha sellado, junto al director deportivo Loren Juarros, su nuevo acuerdo con el club en las oficinas del estadio La Rosaleda, no esperando a que se dilatara más.

El jugador ya se mostraba tranquilo y optimista el pasado miércoles en Deportes COPE Málaga, afirmando que las negociaciones iban "por buen camino". "No hay ningún problema, simplemente se están cerrando todas las cosas", explicó Murillo, quien añadió con seguridad: "Yo creo que en la próxima semana se cerrará sin problema. No es problema ni de años ni de dinero". El defensa malaguista considera que el club es el "mejor sitio para seguir creciendo", una decisión que pone fin a las especulaciones y que llega en el mejor momento de su carrera.

Y es que Diego Murillo Domínguez, que mañana cumplirá 25 años, si bien nace en Malagón (Ciudad Real) se puede considerar un hijo adoptivo de Málaga por su amplia trayectoria en La Academia MCF.

Procedente de tierras manchegas, se incorpora en 2017 a las filas del Juvenil ‘B’ que compite en Liga Nacional. Tras otro año de experiencia en juveniles con el CD San Félix, en la 19/20 debuta con el Atlético Malagueño teniendo licencia del Juvenil ‘A’. Murillo va ganando peso en el segundo equipo malaguista coincidiendo, desde la 20/21, con el actual técnico del Málaga CF, Juan Francisco Funes. Aplomo, contundencia y jerarquía, dentro y fuera del terreno de juego, hacen de Murillo un valladar defensivo y capitán del Malagueño.

COPE Málaga Loren Juarros acaba de atar al undécimo canterano, el central Murillo.

En la 22/23, un 24 de septiembre de 2022, debuta en La Rosaleda con el primer equipo en Segunda División en un Málaga-Villarreal B (1-1). Lo hizo de lateral derecho y, siendo central, la siguiente e histórica 23/24 suele ocupar el flanco izquierdo de la zaga en el conjunto que asciende de manera épica a LALIGA HYPERMOTION en Tarragona. Una temporada en la que hace goles, como el anota en Murcia.

Es el mejor sitio para seguir creciendo" Diego Murillo Defensa del Málaga CF

Desde la anterior 24/25, Murillo tiene ficha con la primera plantilla. Es en la presente 25/26 cuando consolida su presencia en el once titular, con un rendimiento alto y constante, y ya ha superado el medio centenar de encuentros oficiales con la elástica blanquiazul.

Javi Diaz (MCF) Diego Murillo seguirá de blanquiazul en el eje de la zaga.

El Málaga CF y Diego Murillo refuerzan así un vínculo que vuelve a poner de manifiesto la clara apuesta del club malaguista por el talento formado en La Academia MCF y por jugadores comprometidos con el escudo y los valores de la entidad malagueña.

once canteranos

Con una nueva renovación hasta 2029, el Málaga asegura la presencia de un futbolista que ha crecido y seguirá creciendo dentro de la casa, tanto deportivamente como en su liderazgo en el vestuario. Y es el undécimo en renovar. De esta manera, el Málaga tiene asegurados once canteranos que están en el primer equipo compitiendo: Carlos López, Carlos Puga, Aaron Ochoa, Rafita, Recio y Murillo hasta el 2029 y David Larrubia, Izan Merino, Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez y Chupe hasta el 2028.