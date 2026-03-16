Crimen machista en Huesca: una mujer de 53 años es asesinada por su marido en Colungo

Una mujer de 53 años ha sido asesinada en Huesca por su marido. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de enero pero en un primer momento el caso se trató como un suicidio. El asesinato se cometió en la localidad oscense de Colungo y el cuerpo de la víctima fue localizado por unos senderistas apenas un día después de que se informase de su desaparición. El cadáver había sido arrojado al barranco de Las Palomeras.

La localización del cuerpo, en un barranco, unido a que no existían denuncias previas hizo que el caso se tratase en un primer momento como un suicidio. Sin embargo, las investigaciones de la Guardia Civil han derivado semanas después en la detención de dos personas, una de ellas, el marido de la víctima. Ambos hombres han sido detenidos en la localidad oscense de Barbastro.

Los arrestos fueron practicados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil el pasado viernes 13 de marzo. Además se investiga a una tercera persona y se ha tomado declaración a tres personas más como testigos. El caso ya ha sido confirmado como crimen machista por el Ministerio de Igualdad.

De suicidio a homicidio doloso

Las pesquisas de la Guardia Civil determinaron en un primer momento que el punto donde apareció el cadáver aparentaba ser la escena de un suicidio. Sin embargo, la investigación posterior determinó que había indicios suficientes para considerarlo un homicidio doloso.

De hecho, la Benemérita considera que uno de los dos arrestados, el marido de la víctima, es quien habría acabado con la vida de la mujer. El otro detenido habría actuado como colaborador.

El Ministerio de Igualdad ha elevado así, a 13 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en España y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Huesca es una mujer de 53 años, presuntamente asesinada por su pareja de 63 años el pasado 17 de enero de 2026. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Según fuentes del Ministerio, el 61,5% de las víctimas de violencia de género de en lo que va de año no habían denunciado a su presunto agresor previamente. De hecho, cuatro de las 12 tenían medidas solicitadas.

Precisamente, Igualdad ha convocado un comité de crisis este martes 17 de marzo para analizar los asesinatos machistas que tuvieron lugar en el mes de febrero. En marzo, hasta la fecha, han tenido lugar dos crímenes de este tipo.