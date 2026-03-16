Tubos Reunidos alcanza las adscripciones voluntarias necesarias para alcanzar las 301 salidas

La empresa Tubos Reunidos ha anunciado esta tarde que ha alcanzado las 301 salidas de trabajadores previstas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para sus plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia), tras cerrarse a las 15.00 horas el plazo para solicitar la adhesión a las bajas incentivadas.

En un comunicado, la compañía ha señalado que ha recibido el número suficiente de adscripciones voluntarias para cumplir con el objetivo de reducción de plantilla contemplado en su plan de viabilidad, que prevé una disminución de 301 empleados.

Este proceso constituye el primer paso para la ejecución del plan de viabilidad del grupo, que deberá completarse con la renegociación de la deuda con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como con un proceso de refinanciación bancaria y la obtención de nueva financiación.

La dirección de la empresa había decidido el pasado viernes ampliar hasta las 15.00 horas de este lunes el plazo para que los trabajadores interesados pudieran acogerse voluntariamente al plan de salidas, una medida que finalmente ha permitido alcanzar el número de bajas previsto.

condiciones

Entre las condiciones ofrecidas se incluyen prejubilaciones para empleados de entre 57 años —incluidos quienes alcancen esa edad antes de diciembre de 2026— y 62 años. Estas contemplan un plan de rentas equivalente al 70% del salario bruto —incluidos pluses y aportaciones a EPSV— hasta los 63 años, así como un Convenio Especial con la Seguridad Social hasta los 65 años.

Para los trabajadores mayores de 63 años, la empresa plantea una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. En el caso del personal eventual, la oferta asciende a 30 días de salario por año de servicio, también con un límite de 12 mensualidades y reconociendo la antigüedad total del vínculo contractual.

Además, las adscripciones voluntarias incluyen indemnizaciones de 45 días de salario por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, a lo que se suman 1.500 euros adicionales por cada año de servicio, hasta un máximo de diez años.

La compañía ha subrayado que la culminación de este proceso supone “el primer paso” para completar su plan de viabilidad, que todavía requiere avanzar en la renegociación de su deuda con la SEPI, la refinanciación bancaria y la obtención de nuevos recursos financieros.