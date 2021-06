Toñi Moreno responde a Díaz Ayuso y opina sobre la presidenta madrileña: "No se lo piense"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha sido la primera invitada en la nueva temporada del programa 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne. Ambos compartieron risas, confesiones y una comida. Entre tanto, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid mostró a los espectadores su faceta más personal y natural. La política compartió con el presentador detalles de su vida que pocos conocen y se abrió de par en par, incluso contando sus momentos más duros.

“Estoy muy contenta, pienso que antes de las elecciones faltaba ilusión. Ahora quiero que esto trascienda y siga mucho tiempo” https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaAyusopic.twitter.com/9IrFzQMbDt — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021





La presidenta de la Comunidad de Madrid ha abierto su corazón con el presentador con el que ha hablado de sus padres, de sus sobrinos, del amor e incluso de lo que piensa sobre ser madre. Díaz Ayuso explicó a Bertín su situación actual, tras ser captada por los paparrazis en su última escapada romántica con su nuevo novio.

.@idiazayuso, sobre las fotos que se han publicado recientemente con su actual pareja: “Tú te crees… ¡Para un día que me voy!” https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaAyusopic.twitter.com/oV3jpFOXGv — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021

Díaz Ayuso explicaba al presentador que era la primera vez que tomaba un respiro en los dos últimos años: “Tú te crees… ¡Para un día que me voy!”.





Isabel Díaz Ayuso y la maternidad





La presidenta, de 42 años, también ha hablado sobre la maternidad y la posibilidad de ser madre. Ayuso aseguró a Bertín que ser presidenta le ha cambiado mucho la vida y ahora le preocupa la infancia: “Ahora pienso que soy mucho más niñera, adoro la infancia como nunca, me preocupa como nunca. El 2 de mayo le dimos la máxima condecoración a los niños de Madrid”.

.@idiazayuso, sobre ser madre: “Sí, me lo he planteado, lo que pasa es que por distintas circunstancias no lo he hecho al final” https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaAyusopic.twitter.com/Mu6k5UQhl9 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021





Sobre si querría ser madre soltera, Díaz Ayuso le dijo al presentador que “ojalá me hubiera atrevido antes, pero en caso de hacerlo me gustaría hacerlo con alguien”. “Me he planteado tener niños, pero tengo que empezar a asumir que no seré madre y no pasa nada”, dijo después de hablar de forma cariñosa de sus sobrinos.





Toñi Moreno responde a Díaz Ayuso y opina sobre la presidenta madrileña: "No se lo piense"





La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha continuando hablando sobre este asunto, respecto a la posibilidad de ser madre soltera y del impedimento que podría suponer su edad. Sin embargo, Bertín puso sobre la mesa el nombre de la presentadora Toñi Moreno, poniendo su ejemplo, ya que fue madre de su hija Lola a los 46 años.

Unas palabras a las que la periodista andaluza no ha dudado en responder. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Toñi Moreno, ha animado a Díaz Ayuso a tomar la decisión: "Si le gustan los niños Presidenta @IdiazAyuso no se lo piense !! Da gusto encontrar en política gente con naturalidad."

Si le gustan los niños Presidenta @IdiazAyuso no se lo piense !! Da gusto encontrar en política gente con naturalidad. https://t.co/7ncrVjL1Jy — Toñi Moreno (@tmorenomorales) June 11, 2021





