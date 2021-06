La llamativa frase de Bertín Osborne sobre Vox que deja sin palabras a Díaz Ayuso: "Yo te oigo hablar..."

Para sorpresa de los espectadores de Telecinco, hace unas semanas se anunció que 'Mi casa es la tuya' volvía a la parrilla de la cadena. Hace ya seis meses desde que el programa presentado por Bertín Osborne emitió su última entrega y ha decidido volver por todo lo alto con una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, actual presidenta de la Comunidad de Madrid tras sus grandes resultados del pasado 4 de mayo.

De esta manera, es la segunda vez que la política del PP es elegida para protagonizar el estreno de un formato de Telecinco. Ya lo hizo el pasado mes de marzo con 'La Campos móvil'. María Teresa Campos regresó a la cadena al frente de un nuevo espacio de entrevistas y lo hizo de una manera de lo más llamativa al contar con Ayuso, poco antes de su gran victoria en la capital.

De este modo, las especulaciones sobre el supuesto despido del presentador de Telecinco han llegado a su fin, al igual que la cancelación del formato de entrevistas. No obstante, se desconoce si esta entrega dedicada a Ayuso marcará el comienzo de una nueva temporada de 'Mi casa es la tuya' o si será un episodio especial, dado que ya se han hecho otras dedicadas a rostros políticos.

Tras semanas de cambios en la parrilla de Telecinco para hacer frente a su principal rival, Antena 3, la cadena ha decidido que el espacio presentado por Osborne se emitirá este jueves a las 22:00 horas. Por el momento, la cadena solo ha publicado breves adelantos en los que se ve a Ayuso compartir un divertido momento con el conductor del espacio de Telecinco. Además, también participará su asesor Miguel Ángel Rodríguez.

En los breves segundos que ha compartido Telecinco, se ve cómo será el encuentro y la naturalidad con la que el presentador pregunta todo lo que piensa a su invitada. Una de las frases que más ha llamado la atención es cuando, después de escuchar las respuestas de la entrevistada, Osborne le dice a Ayuso que le recuerda a Santiago Abascal: "Oye, si yo te oigo hablar a ti ahora y estoy escuchando a Santi Abascal".

En ese momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid se queda sin saber qué decir durante unos segundos y, rápidamente, intenta reaccionar y decide contestar con total normalidad: "Yo hago las cosas de otra manera. Yo represento al centro derecha distinto".

"¿Consideras que Vox es ultraderecha?"

De la misma manera, el comunicador le hace otras llamativas preguntas cuya respuesta todavía no se sabe, dado que los adelantos no las muestran, por lo que habrá que esperar a la noche del jueves para ello. "¿En algún momento has pensado que el PP debería hacer autocrítica en algunas cosas? Porque no puede ser que en todo se haya equivocado el Gobierno", se interesa Osborne. "¿Tú consideras que Vox es ultraderecha?", "¿Cuándo a ti te llaman facha qué piensas?", pregunta también.

.@IdiazAyuso más natural que nunca en su encuentro con @BertinOsborne.



Próximamente, en @telecincoes. pic.twitter.com/tgdStWbuKG — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 3, 2021

No obstante, como es habitual en este formato, el presentador también se interesó por algunos aspectos de la vida privada de la política, como la relación que tiene con sus padres o sus parejas. Asimismo, también habla de cuando era estudiante y compartía la Universidad Complutense de Madrid con Pablo Iglesias.

"Pablo Iglesias estaba ahí y ¿Sois de la misma edad más o menos?", quiso saber el presentador, ya que habían pasado a la vez por la Complutense. "Sí, sí. Nacimos el mismo día", reconoció la política, dejando muy sorprendido al presentador. "No me lo puedo creer", aseguraba Osborne sin dar crédito. "Así te lo digo", repetía ella.