Son 24.519 el número total de trabajadores por cuenta propia en la comunidad. En comparación interanual, el crecimiento asciende a 38 autónomos más. Son los últimos datos disponibles, un respiro dentro de un panorama que, sin embargo, sigue siendo frágil.

Alamy Stock Photo Leyre, autónoma riojana con apenas 26 años, reivindica la necesidad de dar relevo generacional a los negocios con alma familiar: "Hasta jubilarme"

Y es que, a pesar de las buenas cifras puntuales, la tendencia de los últimos años preocupa. Se trata de un problema estructural que amenaza la sostenibilidad económica riojana, como ocurre en buena parte de España.

un caso de esperanza para el tejido económico riojano

Sin embargo, hay casos esperanzadores que mantienen vivas las empresas que generaciones anteriores pusieron en marcha. Leyre actualmente tiene 26 años, estudió la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y conforme terminó sus estudios universitarios, no dudó en sumarse a la empresa que hace ya más de dos décadas abrió su padre.

Hace ya cinco años que forma parte de la asesoría y, ahora, con la jubilación del socio de la empresa, se ha quedado al mando, junto a su padre, del negocio familiar: "En un principio cuando comencé la carrera no tenía la intención de coger el relevo de la empresa. De todas formas, hice las prácticas en la asesoría y ya me quedé".

un relevo generacional necesario por la barrera digital

El relevo generacional es necesario, no solo porque no haya gente que quiera hacerse cargo de esos negocios, sino, traslada Leyre, "porque la barrera digital existe". La inteligencia artificial o la adaptación a ciertas aplicaciones que agilizan los procesos del trabajo diario, es más complicada para generaciones pasadas que para los que han nacido con un móvil en la mano.

quiere jubilarse en la empresa de su padre

En el caso de Leyre, le encantaría hacer crecer la asesoría que abrió su padre junto a su socio hace ya 25 años y, dentro de 40, jubilarse allí. Quien sabe, si dejándole a sus futuros hijos el negocio para que lo continuaran y lo conviertan en centenario:

"A ver, si todo va bien, que es lo que esperamos, ojalá estar toda la vida aquí hasta jubilarme. Y es que estoy haciendo lo que me gusta, además de que mantengo el negocio en el que tantos años ha trabajado mi padre".