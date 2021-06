Ayuso aclara su relación actual con Jairo Alonso en la entrevista con Bertín Osborne: “Hoy también”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado caer un comentario sobre su relación actual con el estilista Jairo Alonso, con quien puso punto y final a la relación en los últimos meses del año pasado y los primeros de este. Lo ha hecho en su entrevista con el presentador Bertín Osborne en su programa de Telecinco, 'Mi casa es la tuya' .

Incluso el propio cantante de rancheras se ha referido a la que ha sido su pareja durante más de dos décadas, Fabiola Martínez, y con la que ha protagonizado una sonora separación este mismo año. Incluso la líder del gobierno regional ha hecho mención a las fotografías en las que podía vérsele en Ibiza paseando junto a la que es su nueva pareja, algo que copó la mayoría de los diarios de la prensa del corazón.









Ayuso y las fotos con su nueva pareja



A finales del mes pasado los paparazzis cazaban a Ayuso disfrutando de unos días de descanso en Ibiza junto a un hombre de 45 años, con el que aparecía siendo muy cariñosa. Según recogió la prensa en los días posteriores se llama Alberto, tiene tres hijos y trabaja como técnico sanitario. Era la primera vez en la que se le conocía una nueva pareja a la presidenta de la Comunidad tras su ruptura con el estilista Jairo Alonso.

Precisamente en la entrevista con Bertín Osborne en Telecinco mencionaba este robado y se lamentaba que era “la primera vez en dos años” que se tomaba unas vacaciones románticas. Algo que, según asegura, se debe a la ajetreada agenda que le ha supuesto, primero la creación de gobierno en Madrid, y después la pandemia y desescalada del pasado verano: “¡Para una vez que salgo!”









Por su parte, el presentador de Telecinco y Canal Sur recuperaba una frase de la propia Ayuso para reflexionar sobre el fin de las relaciones: “Uno se da cuenta de que el amor se acaba cuando no quieres volver a casa”. Una cita que el propio Osborne quería suscribir. “En casa estoy solo, casi procuro volver más tarde y así no estoy más tiempo solo”, comentaba.





Ayuso y su relación actual con Jairo Alonso



Pero uno de los momentos curiosos de la entrevista ha llegado cuando Ayuso reflexionaba sobre las relaciones, en la que destacaba que “hoy también”, siempre ha mantenido buena relación con sus ex parejas: “No he vuelto a tener dos días iguales en mi vida. Las personas que me han ido acompañando y, además, con todas he mantenido muy buena relación, hoy también”. Una frase que hace referencia claramente a Jairo Alonso, quien fuera su última pareja sentimental antes de Alberto.

“La verdad es que he conocido y tengo buenos amigos que han sido pareja. Todos hemos disfrutado”, insistía. En ese momento insistía el presentador: “¿Tú acabas bien?”. “Siempre”, concluye la presidenta madrileña. “Yo procuro también, pero ya sabes que en Madrid, si quieres, no os encontráis”.

.@idiazayuso, sobre las fotos que se han publicado recientemente con su actual pareja: “Tú te crees… ¡Para un día que me voy!” https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaAyusopic.twitter.com/oV3jpFOXGv — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021