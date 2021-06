Ayuso explica el motivo por el que se negó a enseñar su casa en 'Mi casa es la tuya': "Ha sido lo mejor"

La noche del jueves, Bertín Osborne volvió a la parrilla de Telecinco con 'Mi casa es la tuya' y lo hizo por todo lo grande al entrevistar a Isabel Díaz Ayuso. Ambos compartieron risas, confesiones y una comida. Entre tanto, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid mostró a los espectadores su faceta más personal y natural. La política compartió con el presentador detalles de su vida que pocos conocen y se abrió de par en par, incluso contando sus momentos más duros.

Sin embargo, no abrió al presentador las puertas de su casa. Nada más comenzar el programa de Telecinco, se ve como la presidenta de la Comunidad de Madrid se dirige a la entrada de un enorme chalet de Madrid para recibir a Osborne. Acto seguido, ambos se sientan en un sofá que se encuentra en un amplio jardín. "Pues esta es la oficina de Rodríguez. A veces trabajamos aquí, aquí es donde empezamos la campaña. Él trabaja, normalmente, en esta casa", contaba Ayuso.

Antes de comenzar la entrevista, el comunicador quiso aclararlo y explicó que no se encontraban en casa de la política. "Estamos aquí que son las oficinas de Miguel Ángel Rodríguez ¿Por qué? Porque la 'presi' tiene un típico apartamento de soltera, de chavala joven", aclaraba el comunicador con un toque de humor. "Digo, si me afilio a Podemos ya tengo una casa para hacer cosas de estas, pero la mía da para lo que da. Hubiéramos acabado todos a la gresca con tu equipo que, además, no sois pocos. Así que creo que ha sido lo mejor", se justificaba la política, lanzando también una pulla a la formación morada. "Además, entra el perro o entramos nosotros en la cocina", agregó.

Una vez comenzada de la entrevista, la política habló de sus años como estudiante en la Universidad Complutense de Madrid y cuándo conoció a Pablo Iglesias, dado que ambos estudiaron en la misma universidad. "Pablo Iglesias estaba ahí y ¿Sois de la misma edad más o menos?", quiso saber el presentador, ya que habían pasado a la vez por la Complutense.









"Le escribí una carta a Felipe González"

"Sí, sí. Nacimos el mismo día", reconoció la política, dejando muy sorprendido al presentador. "No me lo puedo creer", aseguraba Osborne sin dar crédito. "Así te lo digo", repetía ella. Incluso ella reconoció que, en una ocasión, Iglesias la felicitó y ella "pasó" de contestar. "El 17 de octubre de 1978, hace casi 42 años, una niña y un niño nacían en Madrid. La niña se llamaba Isabel Natividad: el niño Pablo Manuel. Ella se apellidaba Ayuso; él Iglesias", escribir el exlíder de Podemos en Twitter.

De la misma manera, contó que siempre se había sentido muy atraída por la política, por lo que también decidió "especializarse en comunicación política". Tal y como dijo, cuando era muy joven, se dedicaba a escribir cartas a los políticos a través de periódicos y revistas. Ante este dato, el presentador se mostró muy interesado y le pidió que revelase el nombre de los políticos a los que escribió.

"Le escribí una carta a Felipe González para decirle que estaba todo fatal", contaba Ayuso, provocando las risas del presentador, dado que no daba crédito. "Yo veía todo muy mal, sobre todo el medioambiente, la tierra, la pobreza...", se justificaba la entrevistada tras reconocer que el exsecretario general de PSOE tuvo el gesto de responder.

"Me contestó que no me preocupara, que se estaban haciendo muchas políticas para ayudar a los niños con necesidades y para el medioambiente", recordaba la política, dejando muy sorprendido al comunicador. "Me parece fantástico que te contestara", le respondió Osborne, señalándolo como "un detallazo". "Absolutamente, siempre lo he reconocido y además se lo agradezco", contaba Ayuso.