Más músculo industrial para Talavera: el proyecto de Schreiber Foods cada vez está más cerca de hacerse realidad

Como ya adelantaba en COPE el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, la multinacional Schreiber Foods ha presentado este martes sus planes de expansión para incrementar la capacidad de producción de su planta en Talavera de la Reina. La compañía estadounidense, proveedora de supermercados como Mercadona, ha expuesto su proyecto durante una reunión celebrada en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha.

Esta iniciativa, que rondará unos 120 millones de euros de inversión, permitirá reforzar la posición de Schreiber Foods como uno de los principales proveedores del sector de los preparados lácteos tanto a nivel nacional como internacional. La planta talaverana, además de su relevancia productiva, desempeña un papel clave en la logística europea de la compañía.

Además, el proyecto tendrá también un impacto positivo en el sector ganadero de Castilla-La Mancha, al consolidar en una comarca de larga tradición agroganadera una de las principales cadenas de valor del sector primario.

En el encuentro han participado la directora general de Schreiber Foods en Europa, Terry Moeller, el vicepresidente de Operaciones en Europa, Gustavo Deb y la responsable de Asuntos Legales, Lucía Tostón. En representación del Gobierno regional sido el presidente Emiliano García-Page, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quienes han estado presentes en esta reunión tan importante para Talavera de la Reina.