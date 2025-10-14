Encuentran un cadáver dentro de un saco en un embalse de Málaga: todo apunta a una muerte violenta

El cuerpo de una persona ha sido hallado este martes envuelto en algún tipo de bolsa, envoltorio o tejido en el pantano de Casasola, en la localidad de Almogía, en Málaga. Según ha informado la Guardia Civil, que también ha apuntado que tal y como estaba dispuesto el cadáver, todo apunta a una muerte violenta.

Desde dicho cuerpo, que se ha hecho cargo de la investigación, han precisado que el cadáver ha sido trasladado tal cual ha sido encontrado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga. Han explicado que se procederá a la apertura del envoltorio allí por si al abrirlo se descompone el cuerpo.

A LA ESPERA DE LA INVESTIGACIÓN

La alcaldesa de Almogía, Antonia García, ha confirmado que sobre las 11.30 horas la Policía Local ha recibido una llamada en la que se alertaba de la existencia de un cuerpo dentro de un saco y ha señalado que los agentes han estado custodiándolo hasta que la comisión judicial ha levantado el cadáver.

García ha precisado que, hasta el momento, no tienen constancia ni la Policía Local ni el Ayuntamiento de Almogía que ningún vecino esté en paradero desconocido, y ha apuntado que habrá que esperar al desarrollo de la investigación.