Zazu (29 años): "Hace tiempo que me siento sola, busco amistades por Madrid. Soy una persona introvertida, no me escondo"
Una joven madrileña de 29 años recurre a TikTok en una emotiva petición para forjar amistades verdaderas y combatir un sentimiento de soledad cada vez más común
Zazu, una joven de 29 años residente en la zona norte de Madrid, ha lanzado una sincera petición a través de su cuenta de TikTok (@zazu_beitia) que ha resonado entre miles de personas. En el vídeo, explica que se ha dado cuenta de que no tiene "amistades propiamente dichas cerca" y que sus intentos por entablar relación no han sido correspondidos, lo que le ha llevado a sentirse "bastante sola". Su objetivo es claro: que su mensaje llegue a la gente adecuada para poder forjar nuevas amistades.
En busca de planes y gustos compartidos
La joven busca principalmente "conocer a chicas más o menos de mi edad con la que compartir gustos y con la que hablar de cosas e ir a sitios chulos". Entre sus aficiones, destaca que todo lo que tenga que ver con la comida es para ella "un 10", pero también disfruta de actividades como ir al cine, pasear o visitar exposiciones. Como dato adicional, menciona que cuenta con descuentos por discapacidad que, en ocasiones, se pueden aplicar a sus acompañantes.
Se define a sí misma como una "persona introvertida", aunque no lo oculta. Una de sus grandes pasiones es Halloween, una fiesta que le "alucina" pero que lleva años sin celebrar "precisamente por no tener a gente con la que hacerlo". Sus intereses culturales también incluyen el terror, la fantasía y la comedia, tanto en el cine como en la literatura, además de la música, el canto, la interpretación y la escritura.
Hasta la persona más introvertida necesita socializar y a mí me está faltando eso"
Joven que busca amigos en Madrid
La soledad en un mundo conectado
Zazu reflexiona sobre la presión social que a veces intenta vender "la idea de la soledad como el culmen de la realización personal", una visión con la que no está de acuerdo. "Somos animales sociales y es que hasta la persona más introvertida en algún momento necesita socializar y a mí me está faltando eso", confiesa. Este sentimiento refleja una problemática creciente sobre la que los expertos alertan, señalando los riesgos que enfrentan los jóvenes para su desarrollo emocional y social al no cultivar relaciones sólidas.
Soy muy tímida, pero juro que soy maja"
Joven que busca amigos en Madrid
La joven concluye su vídeo con un toque de humor y esperanza, asegurando: "Soy muy tímida, pero juro que soy maja". Su búsqueda de relaciones sinceras y un círculo social con el que compartir la vida en Madrid es un recordatorio de la necesidad humana de conectar más allá de las pantallas.
