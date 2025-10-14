Zazu (29 años): "Hace tiempo que me siento sola, busco amistades por Madrid. Soy una persona introvertida, no me escondo"

Zazu, una joven de 29 años residente en la zona norte de Madrid, ha lanzado una sincera petición a través de su cuenta de TikTok (@zazu_beitia) que ha resonado entre miles de personas. En el vídeo, explica que se ha dado cuenta de que no tiene "amistades propiamente dichas cerca" y que sus intentos por entablar relación no han sido correspondidos, lo que le ha llevado a sentirse "bastante sola". Su objetivo es claro: que su mensaje llegue a la gente adecuada para poder forjar nuevas amistades.

En busca de planes y gustos compartidos

La joven busca principalmente "conocer a chicas más o menos de mi edad con la que compartir gustos y con la que hablar de cosas e ir a sitios chulos". Entre sus aficiones, destaca que todo lo que tenga que ver con la comida es para ella "un 10", pero también disfruta de actividades como ir al cine, pasear o visitar exposiciones. Como dato adicional, menciona que cuenta con descuentos por discapacidad que, en ocasiones, se pueden aplicar a sus acompañantes.

Alamy Stock Photo Grupo de jóvenes junto al puerto, La Coruña

Se define a sí misma como una "persona introvertida", aunque no lo oculta. Una de sus grandes pasiones es Halloween, una fiesta que le "alucina" pero que lleva años sin celebrar "precisamente por no tener a gente con la que hacerlo". Sus intereses culturales también incluyen el terror, la fantasía y la comedia, tanto en el cine como en la literatura, además de la música, el canto, la interpretación y la escritura.

Hasta la persona más introvertida necesita socializar y a mí me está faltando eso" Zazu Joven que busca amigos en Madrid

La soledad en un mundo conectado

Zazu reflexiona sobre la presión social que a veces intenta vender "la idea de la soledad como el culmen de la realización personal", una visión con la que no está de acuerdo. "Somos animales sociales y es que hasta la persona más introvertida en algún momento necesita socializar y a mí me está faltando eso", confiesa. Este sentimiento refleja una problemática creciente sobre la que los expertos alertan, señalando los riesgos que enfrentan los jóvenes para su desarrollo emocional y social al no cultivar relaciones sólidas.

IMSKE Jóvenes mirando teléfono móvilREMITIDA / HANDOUT por IMSKEFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma05/3/2021

Soy muy tímida, pero juro que soy maja" Zazu Joven que busca amigos en Madrid

La joven concluye su vídeo con un toque de humor y esperanza, asegurando: "Soy muy tímida, pero juro que soy maja". Su búsqueda de relaciones sinceras y un círculo social con el que compartir la vida en Madrid es un recordatorio de la necesidad humana de conectar más allá de las pantallas.