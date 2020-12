Jerez entrega este viernes el Caballo de Oro de la pasada Feria suspendida

La sombra de la suspensión de la Feria de Sevilla es alargada. En lo más florido de la primavera, apenas unos días después de esa suprimida cita en el recinto de Los Remedios, había de celebrarse la Feria del Caballo de Jerez. Pero poco hace pensar que pueda tener lugar en fechas tan cercanas y en menos de 100 kilómetros de distancia. ¿Qué podría motivar que no se corriese la misma suerte? Pero no sólo no se ha adoptado aún la misma determinación en la ciudad del vino sino que, para más inri, el mismo día que las autoridades municipales hispalenses hacían el anuncio oficial, este jueves, los caseteros jerezanos recibían la comunicicación de apertura, el lunes 21 de diciembre, del plazo para solicitar ser contemplado en el mapa definitivo del Parque González Hontoria para la presumible Feria 2021.

Hoy viernes, sin embargo, la mirada está puesta en dejar al fin cerrado todo lo que quedaba pendiente de aquella que no pudo celebrarse en este 2020. Si ir disponiendo la tramitación con los caseteros de la documentación pertinente, por si la fiesta es posible, es signo para la esperanza en la próxima, la entrega este 18 de diciembre del Caballo de Oro, galardón tradicionalmente entregado en el fin de semana grande de esta fiesta jerezana, recuerda que podría pasar lo mismo por segundo año consecutivo. Un acto en la sede de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre ha permitido que la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, ponga en manos del designado Felipe Morenés Giles este prestigioso reconocimiento nacido en 1967 y concedido en su primera edición a la propia ciudad de Jerez.

EL PRESTIGIO DEL CABALLO DE ORO

Junto a muchos particulares que se han dejado la vida en la actividad ecuestre, ya lo tienen entidades como la que acoge esta entrega, de hoy (1987), la Federación Ecuestre Internacional (1986), la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (1990), la Yeguada del Hierro del Bocado (1991) o el Comité Olímpico Español (1996). También lo han recibido la Familia Astolfi Pérez de Guzmán en 1982, Alfonso Segovia Segovia en 1984, la Infanta Doña Elena de Borbón en 1993, Luis Álvarez Cervera en 1997 o Alfredo Goyeneche Moreno, Marqués de Artasona, en 1998. Y también otros nombres menos conocidos, ganaderos y hasta operarios de este sector básico en la actividad ecuestre, representantes de la monta campera, deportiva, festiva o de gala, se han hecho acreedores.

Por lo que respecta a Felipe Morenés Giles, la decisión de la Mesa del Caballo, instancia que coordina los empeños municipales y de este sector productivo, contempló en su día sus muchos méritos que, en el terreno de la actividad como empresario y ganadero, han configurado toda una vida vinculada al caballo. Ha llegado a ser, incluso hermano mayor del Rocío en Jerez y, de hecho, el acto, en el picadero cubierto en el que se exhiben el espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces', ha estado abierto por la entrada de una representación de esta Hermandad tras el guión de camino en un desfile al que se han incorporado garrochistas, monta a la amazona, representación de la ciudad portuguesa de Golega, enganches y un grupo de jinetes de la Real Escuela. El galardonado ha recibido el Caballo de Oro, montando a Azacán y acompañado por sus hijos.

Se trata del premio 2019, ya que cada primavera se reconoce una trayectoria del año anterior. En breve se tendrían noticias, en función de la decisión que se tome respecto a la Feria del Caballo 2021, de la entrega del correspondiente a 2020. La expectación, al mismo nivel que la incertidumbre, queda abierta mientras se observa lo decidido en Sevilla y, en el caso de los caseteros, preparando la documentación ya solicitada y que será recibido entre el 21 de diciembre y el 21 de enero. Por si tuviera lugar finalmente esta celebración.

