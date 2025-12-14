Cartagena pone límite a la música en la calle en Tardebuena y Tardevieja

El Ayuntamiento de Cartagena ha establecido por primera vez, en colaboración con la patronal hostelera Hostecar, las condiciones que deben cumplir las barras de bares instaladas en la calle para las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja. El objetivo es hacer compatible la actividad comercial y hostelera con el descanso de los vecinos.

La concejal de Comercio, Belén Romero, ha destacado que este paso refleja el esfuerzo del Gobierno local por "crear una base normativa que atienda las demandas del sector hostelero”. Además, ha mostrado su confianza en que se cumplirán las normas para garantizar la convivencia en el centro.

Limitaciones acústicas para la música

Los hosteleros con autorización podrán tener música entre las 17:00 y las 20:00 horas los días 24 y 31 de diciembre. Se permiten dos altavoces por barra, que deben estar ubicados a dos metros de altura y orientados hacia la calle para minimizar el impacto en las viviendas cercanas.

Además, la normativa exige la instalación de un limitador-registrador de sonido ajustado a un máximo de 85 dBA medidos a un metro del altavoz. Estos limitadores deberán estar asegurados para evitar manipulaciones y los locales tendrán que presentar un certificado de instalación.

Para reducir la saturación acústica, los establecimientos cercanos deberán compartir fuentes sonoras. Asimismo, durante los conciertos programados en los Eventos de Navidad 2025, las barras situadas en un radio de 100 metros deberán apagar su música por completo.