El estado del CEIP Guadalete, de El Torno, llega a Moreno Bonilla

La comunidad educativa del CEIP Guadalete, de la pedanía jerezana de El Torno, mantienen su negativa de comenzar el curso escolar 2021-2022 hasta que no haya un estudio geotécnico que determine con claridad si peuden hacerlo en unas instalaciones cuyas grietas se han hecho virales por redes sociales a través de fotos y vídeos que muestran un estado temible.

Crece la convicción que se tratan de daños estructurales lo que, por tanto, les lleva a reclamar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento matriz de Jerez de la Frontera tiene a su cargo el mantenimiento, como describen las competencias al respecto. Pero el propio alcalde pedáneo, Francisco Javier Fuentes, insiste en que la situación es más grave.

Moreno priorizará al CEIP Guadalete de El Torno y se compromete a darles una solución https://t.co/C2C1icqCKv — 7 TV Jerez (@7TVJerez) September 13, 2021





Claman que se les escuche algo que han hecho este mediodía Irene García y Araceli Maese en sus respectivas condiciones de secretaria general del PSOE gaditano y portavoz adjunta en el Parlamento andaluz y secretaria de organización del partido. Y han hecho un llamamiento al presidente de la Junta, Juanma Moreno, aprovechando su presencia institucional este lunes en Jerez de quien han conseguido un compromiso de priorización.

En la comunidad educativa hay mucha inquietud porque la respuesta de la Administración puede demorarse y no comenzar el curso en este momento también tiene serios perjuicios para los niños y niñas del CEIP Guadalete. Por ello, el alcalde pedáneo ofrece ya todas las instalaciones municipales a su alcance para que la decisión de no acceder al colegio por seguridad no demore más el inicio de las clases.

