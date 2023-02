Chiefs y Eagles buscan el trono

Los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs pelearán este domingo (00.30) por coronarse como campeones de la temporada 2022-2023 de la NFL, que cierra con una LVII Super Bowl que se presenta igualada y que cita a los dos mejores del año.

El cierre a la campaña en el fútbol americano estadounidense será en el State Farm de Glendale, Arizona, donde se pondrá en juego el trofeo Vince Lombardi en un duelo sin un favorito claro, aunque los Chiefs y el 'factor Mahomes' puedan partir quizá con algo de ventaja ante unos Eagles demoledores en los 'playoffs' a nivel defensivo y también con un Jalen Hurts a buen nivel.

Rings from the last time the @Chiefs and @Eagles won a title ???? pic.twitter.com/ieDv9hrNEM — NFL (@NFL) February 12, 2023

Las dos franquicias dominaron sus respectivas conferencias durante la temporada regular. Kansas City lideró la Americana y Philadelphia la Nacional con el mismo balance (14-3), pero en su camino hacia la final los de Andy Reid tuvieron más problemas tanto ante los Jaguars (27-20) como, sobre todo, ante los Bengals (23-20), mientras que los de Nick Sirianni apabullaron a los Giants (31-8) y a unos 49ers (31-7) que llegaban lanzados tras encadenar doce triunfos seguidos. No sólo eso, según 'Elias Sports Bureau', ninguno ha ido por debajo en el marcador en toda la campaña.

Los dos cumplieron y se dieron cita en una inédita Super Bowl, un partido que ambos conocen bien, sobre todo unos Chiefs que lo jugarán por tercera vez en las últimas cuatro temporadas en busca de su tercer anillo de campeón tras los de 1970 y 2020. Los Eagles vuelven tras coronarse ganadores por primera vez en 2018 ante los New England Patriots de Tom Brady.

Será una 'SB' con muchos factores como el hecho de que Reid fue el entrenador jefe de los Eagles durante 14 temporadas, llevando a la franquicia en cinco ocasiones, cuatro de forma consecutiva, a la final de conferencia, pero sólo en una ocasión, a la pelea por el título, en 2005 y cayendo ante los Patriots. Enfrente, Sirianni, que trabajaba con los Chiefs y que se tuvo que marchar cuando llegó Reid.

El State Farm de Arizona acogerá la SuperBowl este domingo.NFL





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ademas, el State Farm será testigo de la primera Super Bowl que enfrente a dos hermanos, los Kelce. Travis, ala cerrada de los Chiefs de 33 años, es clave en el ataque de su equipo y uno de los mejores socios de su estelar 'quarterback', y Jason, el mayor (35), que juega de centro. Ambos poseen un anillo de campeón con sus actuales equipos y desempatarán, pero no se verán las caras en el terreno de juego ya que ambos forman parte de la línea ofensiva.

Mahomes vs Hurts

Pero como es habitual, lo que suele marcar más atención en este partido es el duelo entre los dos 'mariscales de campo', Patrick Mahomes y Jalen Hurts, que además harán historia en Glendale ya que será la primera vez que los dos finalistas tienen 'quarterbacks' afroamericanos.

Mahomes, de 27 años, ha vuelto a ser una de las grandes estrella de la temporada y ha vuelto a dirigir con maestría a los Chiefs. Desde que se hizo con la titularidad en 2018, su equipo ha jugado todas las finales de conferencia y se ha llevadodos galardones de 'MVP' de la temporada.

El texano ha sido elegido el mejor jugador de esta campaña gracias de nuevo a números espléndidos con más de 5.000 yardas y 41 pases de 'touchdown'. Ahora debe no sólo evitar la 'maldición' sobre el 'MVP', que no gana la Super Bowl desde 1999-2000 (Kurt Warner), sino a una temible línea defensiva que lideran Haason Reddick, un auténtico 'cazamariscales', y Brandon Graham, que en la victoria de Philadelphia de 2018 ya fue clave con un 'sack' decisivo sobre Tom Brady.





Pero los Eagles también poseen a otro de los mejores 'QB' de la liga, un Jalen Hurts, de 24 años y que fue elegido el segundo mejor jugador de la campaña. Philadelphia sólo ha perdido con él en el campo en uno de sus 17 partidos, y las otras dos derrotas del año las sufrió sin su presencia debido a un problema en el hombro que le hizo parar para estar completamente en forma para los 'playoffs'.

Sus números (más de 3.000 yardas y 22 'touchdown') no son tan espectaculares como los de Mahomes, pero eso no resta mérito a un 'quarterback' que ha ido creciendo a gran velocidad en los últimos años. AJ Brown, DeVonte Williams o Dallas Godaert son sus mejores opciones como receptores, con Miles Sanders como opción 'terrestre'. Sin embargo, los Chiefs, liderados por Chris Jones y Frank Clark, también poseen una buena línea defensiva y, de hecho, fueron el segundo equipo con más 'sacks' de la campaña.

Entradas a 4.100 dólares y Rihanna en el descanso

La entrada más barata para el partido que se jugará en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona, EE.UU.) cuesta 4.103 dólares. Esa es la cifra que aparece este sábado en StubHub, portal de referencia para la reventa de entradas en EE.UU. El boleto, correspondiente a una de las esquinas superiores del estadio, cuesta 3.035 dólares, pero a eso hay que añadirle más de 1.060 dólares de gastos de gestión.

StubHub asegura en su web que, de media, sus clientes han pagado por una entrada 5.678 dólares por boleto sin contar gastos de gestión y otros cargos extra.





La cantante Rihanna será la estrella invitada para el espectáculo del descanso. En 2018 Rihanna rechazó el ofrecimiento de formar parte del espectáculo en solidaridad al jugador Colin Kaepernick de los 49ers de San Francisco. El jugador fue vetado de su equipo en 2016 tras hacer una protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial y en respuesta, varios artistas se negaron a ser parte del medio tiempo en los años posteriores.

Además de la actuación principal de Rihanna en el descanso habrá otras antes de que comience el partido. Así, la actriz y cantante Sheryl Lee Ralph interpretará 'Lift Every Voice and Sing', Kenneth 'Babyface' Edmonds cantará 'America the Beautiful' y finalmente el artista country Chris Stapleton se encargará de interpretar, como es costumbre, el himno nacional de Estados Unidos.

Rihanna tomará el relevo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron los elegidos para el descanso de la Super Bowl de 2022 en el que Los Angeles Rams se proclamaron campeones en su casa (el SoFi Stadium de Los Ángeles) al derrotar a los Cincinnati Bengals.