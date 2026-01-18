"No creo que Florentino tenga que dimitir porque ha acertado y ganado mucho, pero el madridismo sí tiene derecho a criticar la gestión"

Después de una semana muy convulsa, con la derrota en la final de la Supercopa de España; la salida de Xabi Alonso del banquillo para que llegue Álvaro Arbeloa; y la eliminación en Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, el Santiago Bernabéu se ha pronunciado y el partido de este sábado del Real Madrid frente al Levante fue un plebiscito.

900/Cordon Press Un grupo de aficionados del Real Madrid protesta contra su equipo.

EL BERNABÉU SEÑALA A LOS JUGADORES Y A FLORENTINO

Los aficionados madridistas reprocharon a sus jugadores todo lo ocurrido en los últimos ocho días y también todo lo del año pasado, donde el equipo no ganó ningún título. Una reprimenda de la que salieron como grandes señalados Vinicius y Jude Bellingham, que no están a la altura.

Cuando el equipo saltó al terreno de juego, con las gradas todavía muy vacías, ya se escucharon los primeros pitos. Unos silbidos que aumentaron cuando la megafonía del estadio anunció el once titular.

900/Cordon Press Un aficionado del Real Madrid pita a sus jugadores.

Justo antes del inicio y ya sin la megafonía a todo volumen, la pitada continuó; incluso se vieron pañuelos en forma de protesta. Una protesta de la que Florentino Pérez tampoco se libró. El presidente del Real Madrid, ya con el encuentro en marcha, escuchó en varios momentos gritos pidiendo su "dimisión".

Y los primeros 45 minutos del equipo no ayudaron para silenciar esas quejas. El Real Madrid, incapaz de imponer su fútbol, siguió mostrando muchas dudas y ese 0-0 al descanso provocó que los pitos fueran a más, algo que los futbolistas notaron.

¿DEBERÍA DIMITIR FLORENTINO PÉREZ?

Sobre todo ello se habló en El Tramo final de Tiempo de Juego y Manolo Lama fue muy claro con su opinión. "Yo tampoco creo que Florentino Pérez tenga que dimitir. No lo creo. Porque él se ha equivocado, pero también ha acertado muchas veces y, en este cuarto de siglo, ha ganado mucho. Y mira que yo no soy 'Florentinista'", dijo el narrador.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Florentino Pérez, en el palco durante el Real Madrid-Levante

Y agregó: "Pero sí que creo que el madridismo tiene derecho a criticar cuando la gestión no es buena. Y nadie es antimadridista por criticar eso".

Para finalizar, Fernando Evangelio comentó: "Creo que los jugadores no tienen derecho a decirle al aficionado cómo se tiene que sentir al respecto. Por muy dolidos que estén por lo que ha pasado hoy, no tienen que decirles los aficionados cómo sentirse".