Europa se agita: de las protestas del campo contra Mercosur a la cumbre del PP por la financiación de Sánchez

La actualidad semanal ha estado marcada por una notable sensación de vértigo y aceleración, tal y como ha comentado la periodista Beatriz Pérez-Aranda en el programa 'Fin de Semana' de COPE. Tras veinticinco años de negociaciones, la Unión Europea y Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) han cerrado un histórico acuerdo de libre comercio. Este pacto creará una de las mayores zonas de libre actuación económica del mundo y promete importantes reducciones de aranceles para productos industriales y agrícolas.

Sin embargo, la firma ha puesto en el centro del debate la tensión entre el comercio global y la protección del campo europeo. Miles de agricultores han salido a las calles en Francia, Polonia y España para protestar contra la llegada de productos agrícolas más baratos desde Sudamérica, denunciando una competencia desigual. Las explotaciones europeas deben cumplir normativas ambientales y sanitarias más estrictas, lo que, según denuncian, amenaza la supervivencia de las explotaciones familiares.

El acuerdo ayudará a las grandes industrias agroalimentarias de Mercosur y seguirá expulsando a los pequeños agricultores de allí"

Para las asociaciones agrarias, el acuerdo favorece principalmente a los grandes inversores. El agricultor de Cáceres Juan Félix Soto ha asegurado que “el acuerdo no va a ayudar al desarrollo de las comunidades rurales de Mercosur, ni de los pequeños agricultores de Mercosur, va a ayudar a las grandes industrias agroalimentarias de Mercosur, a las grandes fincas, y van a seguir expulsando a los pequeños agricultores de Mercosur”.

Frente del PP contra la financiación

En el plano nacional, el Partido Popular ha escenificado en Zaragoza un frente común de sus barones territoriales contra la reforma de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno. En una cumbre encabezada por Alberto Núñez Feijóo y con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como anfitrión, los populares han calificado el modelo de Pedro Sánchez de “injusto y desequilibrado”, denunciando que se ha negociado de forma bilateral con los partidos independentistas catalanes.

Nunca en la historia de la financiación ha habido un supuesto en el que todas las comunidades autónomas estén en contra"

El objetivo del encuentro ha sido fijar una posición común y exigir al Ejecutivo la retirada de la propuesta. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que el plan carece de apoyos: “Un plan diseñado entre el señor Sánchez y el señor Junqueras, y se lo quieren imponer al conjunto de las comunidades autónomas, es algo inédito. Nunca, en toda la historia de financiación de comunidades nunca ha habido un supuesto en el que todas las comunidades autónomas estén en contra, todas, del Partido Popular y del Partido Socialista”. La reunión se produce en vísperas del encuentro que mantendrán este lunes en Moncloa Feijóo y Pedro Sánchez.

La izquierda a la izquierda del PSOE se reorganiza

Mientras, el espacio político a la izquierda del PSOE afronta un proceso de redefinición ante su descenso en las encuestas. El líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha asegurado que “Yolanda Díaz está amortizada, y lo mismo el proyecto de SUMAR”. Ante estos recelos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de la vicepresidenta: “Yo creo que Yolanda Díaz es una de las mejores políticas que tiene España, así lo digo claramente”.

En el programa 'La Mañana de Fin de Semana', Antonio Maillo ha matizado que se debe “ir mucho más allá de lo que actualmente representa SUMAR” para conformar un bloque alternativo relevante. Ha aclarado que no se trata de apartar a nadie, sino de actualizar el proyecto, y ha defendido la celebración de primarias abiertas: “Quien quiera encabezar este proyecto debe hacerlo a través de un proceso de primaria participativo”.

Movimientos en la política internacional

En Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha destituido como ministro de Industria a Álex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro y que estuvo detenido por blanqueo de capitales. Por otro lado, desde el 8 de enero se han liberado 155 presos políticos, aunque aún permanecen unos 700 en prisión, un hecho que, como ha recordado Felipe González, se trata de una restitución de la libertad.

En Oriente Medio, Donald Trump ha invitado a los presidentes de Turquía, Egipto y Argentina a formar parte de una junta de paz para Gaza, un movimiento que ha generado tensiones con Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha expresado su desaprobación, afirmando que no fue consultado. Trump, por su parte, defiende la iniciativa como un paso necesario para la paz en el enclave palestino.

Finalmente, la Familia Real española ha despedido en un emotivo acto en Madrid a la princesa Irene de Grecia, hermana menor de doña Sofía. La reina emérita ha estado arropada por su nieta, la princesa Leonor, y el resto de la familia, a excepción del rey emérito Juan Carlos, ausente por recomendación médica. Los restos de la princesa serán trasladados a Atenas para su funeral y entierro en el cementerio real de Tatoi.