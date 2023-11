¡Mis queridos palomiteros! ‘Palomitas de Maíz’ cumple hoy 15 años: ¡Muchísimas felicidades!

Si el año pasado arrancaba este repaso a la vida cultural de este blog –decano de teatro y cine en COPE– con la desaparición de mi padre y de mi primer director de teatro, Víctor Ruiz, en esta ocasión estoy obligado a recordar la memoria de Paco Hergueta, el hombre que me salvó la vida cuando contaba con 10 años, que ha muerto hace unos meses. Sin su cariño, predisposición y diligencia hoy no estaría en este mundo.

También tengo que recordar, entre otras, las desapariciones del periodista José María Carrascal, del compañero y crítico de cine Carlos Pumares, de la icónica Jeannine Bouché, especialista en francés aplicado al canto, la de mi buen amigo Tony Leblanc Jr. (Antonio Fernández Páez) o la reciente muerte de mi familiar Feliciano Huerga Valbuena, exalcalde de Benavente.

Como podéis imaginar la emoción me invade en estos momentos mientras tecleo. Estos nombres no podían faltar en esta reseña anual donde intento hacer un balance personal y profesional sobre los principales acontecimientos acaecidos desde el 7 de noviembre del año anterior.

¿Y por qué esa fecha? Es cuando inauguré este espacio en la red. ¡Pero no todo van a ser noticias tristes! En ese lapso de tiempo la vida me ha dado la oportunidad de lanzarme a nuevos proyectos de cine y teatro en formato actoral.

En cuanto a las artes escénicas, este año estrené La Tortuga de Darwin (Juan Mayorga) el 17 de marzo en el marco del II Certamen de Teatro y Ciencia de Zaragoza, promovido por D’Ensayo.

Poco después, el 25 de marzo y con motivo del Día Mundial del Teatro, también estrené Actor’s Fiction (Antonio de la Fuente Arjona) y el pasado 28 de octubre representé con la Asociación Cultural del Ateneo de Pozuelo, en calidad de estreno, Milagro en el convento de Santa María Juana (Jean Pierre Martínez). Por cierto, también representaremos la pieza de Mayorga mencionada el próximo 19 de noviembre en Pozuelo con la misma Asociación.

Respecto al asunto cinematográfico, el 9 de septiembre estrenamos en YouTube el cortometraje Un viaje de 13.000 días, producido por Dehon Cinema y dirigido por Óscar Parra de Carrizosa, cuyo trálier se presentó en la clausura de la Biennale. Por cierto, el próximo 3 de diciembre estrenaremos también en YouTube, a las órdenes del mismo director y con la misma productora, Una luz en Nochebuena, de la que daré cuenta más adelante desde este mismo areópago.

¡Y es que estoy muy nervioso y muy contento! ¡Estamos de celebración! Para mí estos 15 años de andadura en este blog son el resultado de muchas cosas buenas, tanto en el área del cine como del teatro, si bien es cierto que este espacio en la red se ha ido enriqueciendo, cada vez más, con otras aportaciones culturales, por ejemplo, en formato de videocríticas de cine en el espacio Refugio Zavala, o de una poderosa inmersión en materia literaria, por lo que tanto tengo que agradecer a escritores y editoriales.

Como habéis podido comprobar, al paso de los años la sucesiva integración del teatro en el cine es cada vez más potente y directa. Creo que las dos formas de vehicular cultura se complementan y se necesitan.

Y aquí seguimos, esperemos que por muchos años más a pie del cañón. Y de nuevo os tengo que dar las gracias. ¡Qué poco creativo soy! Pero no puedo quedarme al margen de un día como hoy. No por mí, sino por cuantas personas me han ayudado a llegar hasta aquí.

Como me aseguraba el escritor Luis Español “dar las gracias es revolucionario”. Y es que dar las gracias es reconocer que sin vosotros no soy nada. No lo digo de modo gratuito. Sois vosotros, los palomiteros, los que hacéis que este rincón cultural evolucione con vuestras aportaciones.

Sin los lectores, o aquellas personas que estén al corriente del movimiento de Palomitas de Maíz a través de Twitter, Facebook, LinkedIn o Instagram, mi dedicación al oficio no tendría ni sentido ni objetivo. Por eso también os doy las gracias.

Porque tras 15 años de presencia ininterrumpida en la red, ahí estáis, dispuestos a que este esclavo de la palabra intente poner algo de luz en el panorama cinematográfico, o teatral, siempre y cuando esta afirmación no suene muy osada.

Afortunadamente, cada año tengo que dar más las gracias a quienes habéis impulsado a Palomitas de Maíz desde las redes sociales. De este modo, el altavoz del que soy portavoz tiene cada vez más destinatarios, lo cual me obliga a realizar el trabajo con más interés y responsabilidad. Con pasión, pero también con humildad, porque a estas alturas los méritos son siempre cosas del azar. Y pasajeros.

Este año he de agradecer la presencia de muchas empresas y distribuidoras de cine, que con tanto interés se preocupan por Palomitas de Maíz. ¡Bravo por vuestra confianza!

Ruego me disculpéis aquellos que no estáis aquí citados, no es por desinterés, sencillamente a veces no doy más de mí. Gracias a Alfa Pictures, Wanda Visión, Surtsey Films, Festival Films, Cameo, A contracorriente Films, Contracorriente Producciones, Paramount, Sony, European Dreams Factory, Bosco Films, Elamedia, Golem, Filmax, Fox, Warner, Universal… Además de Goya Producciones, Blogos de Oro, Círculo de Escritores Cinematográficos, Avalon, Infinito+1…

Pero ver cine no lo es todo si no se cuenta con otros soportes para completarlo y estudiarlo mejor. Quiero referirme, en este sentido, a todas las aportaciones literarias que han favorecido ese encuentro entre la literatura y el cine del que antes os hablaba.

Gracias, pues, a Huega&Fierro, Providence Ediciones, Custodian Movies, Letra de Palo, Autografía, La Discreta, Gedisa, Planeta, Cult Boks, Rialp, Diabolo, Anaya, Aliar Ediciones, Éride, Elvo editorial, SND Editores, Punto de Vista Editores, Cátedra, Alianza editorial, Ediciones Mayi, En Huida, Asociación de Editores de Andalucía, Academia de las Artes Escénicas de España, PNR, Anagrama… (perdonadme también si me dejo alguna, son los nervios del aniversario).

Del mismo modo, el teatro -que cada vez más va eclipsando mi vida- ocupa un lugar predominante en este jovencito blog, en el que he publicado críticas de los muchos espectáculos que ofrecen las salas.

No puedo pasar por alto las publicaciones especializadas que me hacen hueco en los medios. Gracias a LAS ESTRELLAS, Mis amigos, Aleteia, Ciudad Nueva, Pantalla 90, Cortos de Metraje, algunas de las cuales han tenido la inconsciencia de considerarme desde hace más de 22 años. ¡Soy un suertudo!

Y, como me refería al principio, quiero hacer una mención especial a dos grupos de teatro, en los que me desarrollo como intérprete, y que vosotros, los palomiteros, habéis visto prodigar sus actividades desde este simpático areópago.

Me refiero a El Ateneo de Pozuelo y a Tassili Teatro. Gracias por vuestra acogida y por vuestra ayuda.

Y en la línea de aportación teatral en materia de crítica no me olvido de Hoy en la City, hermoso escaparate donde detenerse para leer, exclusivamente, crítica de teatro. Además, un día como hoy, justamente de 2020, nacía mi Asociación teatral Alzapuertas.

Por último, quiero poner en valor la gentileza y facilidades del grupo Pentación, Teatros del Canal, Teatro Español, Teatro Fernán Gómez, Centro Dramático Nacional, Teatro Infanta Isabel, Teatro Quique San Francisco, Teatro de la Comedia, Teatro Pavón, etc.

Brindo por todo ello, por tantas cosas buenas y bonitas, por tantas nuevas amistades y por todo lo bueno que aún tenemos que compartir juntos. Inevitablemente estoy muy contento y sigo muy nervioso. Seguramente me dejo sin citar a un montón de personas relevantes en materia de cine o de teatro. Solo os pido que aceptéis mi disculpa y que consideréis que vuestra ausencia en esta reflexión anual no es intencionada.

Muchas gracias a todos por todo. Se os quiere… ¡Y hasta el año que viene, me voy a encargar la tarta!

