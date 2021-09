¡Mis queridos palomiteros! Javier García llega a la Feria del libro con ‘Las Estrellas, mis amigos 2’. El veterano periodista metido a crítico de cine, entre otras virtudes, continúa con su buen pulso como escritor. En 2018 publicaba en esta editorial su primer trabajo literario en formato de libro, titulado LAS ESTRELLAS, Mis amigos, donde servía un amplio compendio sobre el cine, el teatro y la televisión más reciente.

Pues bien, hoy 15 de septiembre firmará ejemplares de su segunda inmersión en la literatura universal, a la que ha dado continuidad en LAS ESTRELLAS, Mis amigos 2, síntoma inequívoco de los buenos resultados cosechados en el pasado. Será en el contexto de 80 edición de la Feria del Libro de Madrid, en la caseta 169 de 17 a 19 horas. Vecino de Collado Villalba, hace 18 años que dirige la revista on line LAS ESTRELLAS, Mis amigos, de la que es fundador y director general. Naturalmente, Palomitas de Maíz ha estado con él.

Hace tres años lanzaba LAS ESTRELLAS, Mis amigos, su primer libro de cine, centrado en entrevistas a destacados miembros de la industria. Ahora lanza un segundo volumen, también sobre el séptimo arte. ¿Con qué nos vamos a encontrar?

El primer libro se publicó en 2018 y fue muy querido. En parte porque contenía tanto cine, como teatro y televisión. Son 10 entrevistas que cuentan curiosidades, vivencias y anécdotas que, de manera corta y sencilla, abarca a grandes personas, estrellas, amigos, que dicen muchas cosas de gran interés. Además aportan muchos datos para el presente y futuro a tener muy en cuenta.

¿Es cierto que no hay dos sin tres?

Lo es. Para Navidades 2021 se publicará un tercer libro que reúne a 11 personas de indudable talento y calidad acreditada. Lo conforman cuatro escritores, un profesor y escritor argentino, dos críticos de cine, un poeta, un actor y director de cine… Todos son grandes escritores y algunos están en nuestra revista independiente… Será el volumen que complete la trilogía, una colección jamás publicada en España. Incluso diría que es el mejor de los tres. Tres hijos muy queridos, escritos con ganas de que a los lectores les guste… En él se habla de la vida, de la música, de los viajes, del cine, del teatro, de la superación personal; todo lo que deseas encontrarte en un libro está allí.

Su web LAS ESTRELLAS, Mis amigos gana cada vez más seguidores. ¿A qué cree que debe este éxito?

El éxito viene del trabajo humilde y constante. Consiste en hacer las cosas con el corazón en la mano, dándolo todo. Basta con soñar en alcanzar lo sublime. Y si ves que flaqueas, hay seguir remando para lograr los objetivos propuestos. Además, esta revista tiene algo de lo que carecen otras publicaciones. Y es que está diseñada para ser selectiva. Los lectores que la ven y la quieren la siguen cada mes, y aquellos que la ven y no les gusta, la abandonan. Es ley de vida, no le puedes gustar a todo el mundo y tienes que aceptarlo. Sin embargo, estoy seguro de que los que se quedan la disfrutan y se evaden con nuestros escritos.

Con su dilatada experiencia como crítico de cine, ¿qué echa de menos en el sector?

Más empatía con las personas que van a los cines a consumir cine. Quizás, más elaboración en los guiones, más historias de humanidad y más comprensión con los tiempos actuales.

¿En qué ha cambiado la pandemia sus hábitos como escritor?

No me ha cambiado solo a mí, sino que nos ha cambiado a todos y todas. La manera de pensar y escribir no es la misma. Por ejemplo, piensas que hoy puede ser el último día, y como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Todo ha cambiado a mejor y ahora queremos cumplir sueños rápido, así es el género humano.

¿Qué le está pareciendo la Feria del Libro de Madrid donde estará firmando ejemplares?

La Feria del Libro es una vía de escape para los lectores, es su enorme oportunidad de hacerse más visibles. Los libros se escriben para ser disfrutados, para aprender de ellos. Cada uno sabe lo que busca en un libro. He vendido varios y he comprobado que lo más importante es dejar bien plantada la semilla. Diría, además, que leer libros en papel es de las mejores sensaciones que conozco. Es un hijo que acoges para siempre.

¿Cuándo comenzó su vocación por la escritura?

Arrancó con el productor y actor teatral Arturo Fernández, presente en el primer libro -incluye dos imágenes inéditas de los Reyes Eméritos-, a quien siempre le recordaré por ser cercano y directo conmigo. Me pasó su móvil y confió en mí siempre, al igual que Amparo Climent, quien también aparece en ese primer volumen. Ella me presentó al mito que enamoró a todas las féminas españolas de la época. A ambos les estoy muy agradecido por las enseñanzas recibidas. Y este segundo trabajo tiene muchas otras sorpresas… LAS ESTRELLAS, Mis amigos es siempre la mejor opción.

