¡Mis queridos palomiteros! Todo esto sabemos del teaser de ‘La habitación de al lado’ de Almodóvar.

Recientemente dábamos cuenta desde este mismo espacio de las primeras informaciones en torno a la nueva película de Pedro Almodóvar, embajador universal del cine patrio, que ahora ha decido rodar íntegramente en inglés el largo La habitación de al lado, junto a otras figuras del cine internacional, cuyo sola presencia en la pantalla consigue inundar y evocar sensaciones de un cine a flor de piel. Es cine renovado, que innova, pero que siempre conserva el sello inequívoco del cineasta manchego.

Todo esto sabemos del teaser de ‘La habitación de al lado’ de Almodóvar

Pedro Almodóvar no para de crecer y de ponerse retos. Eso es lo que me gusta de las personas, es decir, poner en valor la cultura del esfuerzo. Faltaba, pues, conocer un poco más de este último trabajo suyo y, por fortuna, nos ha llegado en formato de teaser (a mí me gusta denominarlo adelanto).

Como decía, La habitación de al lado es la nueva película de Pedro Almodóvar protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore junto a John Turturro. El cineasta filma su primer largometraje rodado íntegramente en inglés tras los cortometrajes La voz humana, protagonizado también por Tilda Swinton, y Extraña forma de vida, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, que se estrenaron mundialmente en los Festivales de Venecia y Cannes, respectivamente.

Rodada entre Madrid y Nueva York, con el apoyo de Movistar Plus+, La habitación de al lado cuenta también con la participación de Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Mathews y Victoria Luengo, entre otros, y llegará a los cines este año de la mano de Warner Bros. Pictures en España, Italia y algunos de los territorios más importantes como Alemania y Reino Unido.

¿De qué trata La habitación de al lado?

Narra la historia de una madre muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un gran malentendido. Entre ambas, otra mujer, Ingrid (Julianne Moore), amiga de la madre, es depositaria del dolor y la amargura de ambas. Martha, la madre (interpretada por Tilda Swinton), es reportera de guerra e Ingrid novelista de autoficción.

La película también explora la crueldad sin límites de las guerras, los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y expresan la realidad. A su vez la historia indaga sobre la muerte, la amistad y el placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror. Además afronta otras cuestiones, como el dulce despertar con los trinos de los pájaros en una casa construida en plena reserva natural en New England, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente deliciosa.

Share and Enjoy !