"Concord", el esperado hero shooter de PlayStation Studios, ya está aquí dispuesto a conquistar la galaxia - gameLover

También viajamos en coche por la América distópica de «Dustborn» y nos enfrentamos al mejor tenir con el videojuego oficial del los campeonatos ATP and WTA de tenis, «Tiebreak».

Concord

¡Hola, gameLover! Septiembre está a la vuelta de la esquina y el de este año parece que será uno de los meses más intensos en cuanto a lanzamientos en videojuegos se refiere. Para ir calentando el ambiente está agosto, que después de una primera quincena un tanto irregular, empieza a ofrecernos un aperitivo de lo que está por llegar, empezando por «Concord», el esperadísimo nuevo hero shooter de PlayStation que llega en exclusiva a PS5 y PC esperando repetir el éxito inmediato que obtuvo «Helldivers II» con un lanzamiento simultáneo en consolas y ordenadores. ¿Lo conseguirá?

Los jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar a la beta abierta de «Concord» hace poco más de un mes ya saben a lo que se enfrentan: Estamos ante un nuevo shooter en primera persona basado en equipos de 5 contra 5 en el que tienes el poder de cambiar las reglas del juego para tu los tuyos. Partimos con 16 personajes únicos que forman forman parte de la tripulación del Northstar, un grupo de inadaptados, forajidos y aventureros que trabajan como pistoleros a sueldo. Forma tu equipo de freegunners y enfréntate a las tripulaciones rivales en los espectaculares mundos de las tierras salvajes del espacio a través de una en una serie de modos de juego que irán evolucionando a medida que este título vaya creciendo.

Porque «Concord» tiene muchos planes para su futuro que van a servir para a apoyar y expandir el juego entre su comunidad de jugadores. Lo que nos encontramos hoy es un juego base que presenta los cimientos sobre los que este prometedor título irá expandiéndose mediante sistemas que amplíarán su universo, presentando nuevas formas de jugar y dominar a cada personaje, además de añadir centenares de recompensas únicas que conseguir y desbloquear. Por supuesto, también contaremos con nuevos personajes, mapas, planetas, modos, historias, características y mucho más que iremos descubriendo poco a poco.

Para empezar, la experiencia arranca con 6 modos de juego que se adaptan al nivel de desafío que buscas y 12 mapas en los que podrás explotar las habilidades de cada uno de los 16 freegunners (y sus 8 variantes) con los que parte esta nueva historia, entre los que destacan Lennox, Haymar, Star child, 1-IK0 y Estelar, a los que ya conocimos en el tráiler de presentación. Durante este primer mes de rodaje del videojuego tenemos la oportunidad de familiarizarnos con el control de los personajes iniciales, desbloquear sus variantes para personalizar nuestras partidas y así crear la tripulación perfecta, a la que podremos entrenar en solitario o a través de los modos contrarreloj para lograr acumular bonificaciones ronda tras ronda. Adenás, podemos crear nuestra propia tripulación para cada modo de juego.

Hay que destacar que este juego como servicio se ha concebido cono una experiencia completa desde el primer día, con todo el contenido central disponible sin ocultarlo detrás de expansiones de pago o pases de batalla, por lo que el compromiso adquirido por parte de su equipo de desarrollo augura un planteamiento más que interesante para su futuro, empezando con el inicio de la temporada 1, que llegará en octubre. «La tempestad» es el nombre que recibirá este evento que marcará la presentación de una serie de actualizaciones de mejora que llegarán con un nuevo freegunner jugable, nuevas variantes de los personajes, más elementos cosméticos y nuevas recompensas que conseguir, además de un nuevo mapa. Como ya es habitual en el género, también contaremos con nuevas cinemáticas semanales que se encargarán de continuar la historia de la tripulación de la Northstar con el objetivo de que vayamos conociendo todos los detalles de su trama.

Por cierto, con la llegada de la primera temporada también hará aparición la tienda del videojuego, que ayudará a financiar parte de su desarollo y que servirá para que los jugadores puedan comprar todo tipo de artículos que les servirán como para personalizar a sus freegunners de una manera más exhaustiva. Todos estos elementos serán un complemento para los cientos de recompensas que se pueden conseguir gratuitamente mediante el progreso de tu partida y serán exclusivamente cosméticos, opcionales y sin influencia alguna los parámetros del juego. Como ya tienen pensado todo el desarrollo del primer año de vida de «Concord», ya conocemos que la temporada 2 llegará en enero de 2025, pero esa… ya es otra historia.

Volviendo al presente, nos encontramos con un FPS de manual, con disparos precisos, una buena respuesta y una movilidad veloz y fluida; factores que se unen a ese toque especial que el equipo de desarrollo ha querido otorgarle a las habilidades de cada personaje, introduciendo la posibilidad de añadir capas estratégicas al combate para poder decidir cómo y cuándo se desplegan durante una partida. Esta diferenciación se ha convertido en la raíz del sistema de creación de tripulaciones, que te permite crear personalizaciones únicas de los freegunners para usarlas a tu antojo durante tu partida. Cada tripulación personalizada incluye cuatro espacios de refuerzos que se llenan aleatoriamente con freegunners que no estén presentes en tu tripulación personalizada.

Cada personaje aporta distintas habilidades estratégicas, sensaciones de movimiento y disparo y, sobre todo, una personalidad única en el campo de batalla y «Concord» cuenta con 6 clases distintas de freegunners -apoyo, vanguardia, fantasma, comando, estratega y vigilante-, cada una de ellas con bonificaciones únicas que se acumulan a medida que juegas con distintos personajes durante tus partidas. Así que equilibrar tu tripulación con freegunners de distintas clases es clave para conseguir ventajas gracias a las bonificaciones de tripulación, que pueden aumentar la movilidad, mejorar el retroceso de las armas, reducir los tiempos de reutilización y otras que se aplicarán a todos los personajes que desplegues a partir de ese momento. Las habilidades de cada Freegunner están diseñadas para que cada tipo de jugador pueda disfrutarlo, desde aquellos que son nuevos en el género, así como jugadores que buscan un juego competitivo del más alto nivel. combinar las habilidades para adaptar su estrategia en equipo. Al combinar todos estos sistemas -creador de tripulaciones, espacios de refuerzo, variantes de freegunners y bonificaciones de tripulación-, se añade muchísima profundidad a la hora de crear, refinar y dominar las versiones de tus personajes a medida que aumente tu experiencia.

Tras ocho años de trabajo, Firawalk Studios por fin nos pone en bandeja este «Concord» que ahora ya es de todos. Junto a un ambicioso plan poslanzamiento, este videojuego desea encontrar un público fiel que sepa valorar todo el esfuerzo que hay tras él, permitiéndole crecer y mejorar con el paso de los meses, con la llegada de nuevas temporadas y sin pases de batalla. Estamos de acuerdo en que se trata de una gran hero hooter, una experiencia centrada en el multijugador que combina unas absorbentes mecánicas que recompensan el juego con una progresión algo tradicional para el género, ofreciéndonos adictivas partidas llenas de diversión y entretenimiento, con un gameplay muy pulido, una buena base en el desarrollo de las habilidades de los freegunners y otras novedosas e interesantes características que han logrado captar nuestra atención.

Cuenta con un interesante elenco de personajes, mapas y modos de juego envueltos en una aparente sencillez que irá desarrollando la experiencia a medida que vaya creciendo su comunidad, por lo que no se puede comparar con otros títulos del género que llevan trabajando el terreno durante años. También dispone de un gran número de opciones de accesibilidad que tienen en cuenta a los jugadores con dificultades motoras y, aunque le falta algo de personalidad en su narrativa, este videojuego es para aquellos amantes del género que deseen descubrir algo capaz de crear una atmósfera de aventura repleta de momentos inolvidables de máxima tensión para disfrutar con sus amigos. ¡A por él!

«Concord»

Firewalk Studios / PlayStation Studios · Sony Interactive Entertainment

23 de agosto · PS5 y PC

Dustborn

Nuestra segunda propuesta de esta semana llega en forma de aventura narrativa. Una de esas al más típico estilo road movie, como hemos visto anteriormente en otros videojuegos como «Road 96» -y su secuela «Mile 0»– o el más reciente «Heading out». Pero el que revisamos hoy es distinto, ya que introduce elementos que lo hacen único, tirando hacia la acción y aventura y, por qué no, también con un poco de esperanza, amor, amistad y… sí, también robots. Pero si de algo va este «Dustborn» es sobre poder de las palabras. ¿Quieres descubrirlo?

Esta propuesta para un solo jugador y de naturaleza indie nos embarcas en un misterioso viaje por carretera, de incógnito como una banda de punk-rock. Nuestra protagonista se llama Pax y su misión, junto a su inseparable grupo, es la de cruzar en coche el país -una versión distópica de América, ahora convertida en república-, desde Pacifica a Nueva Escocia. En tu trayecto realizarás paradas en lugares emblemáticos antes de realizar la entrega de un paquete muy valioso con la intención de dejar atrás su pasado y empezar de cero. Se trata de un peligroso (y colorido) viaje que nos llevará a vivir situaciones inesperadas, tan variadas como los paisajes que recorreremos, repleto de desafíos -como investigaciones y rompecabezas que requieren los peculiares poderes de los miembros del grupo- y combates centrados en la acción.

Y no una acción cualquiera. Aquí las situaciones límite se viven con palabras armadas, lanzando cócteles molotov desde una moto, blandiendo un bate de béisbol para derribar helicópteros o mediante actuaciones musicales en directo al más puro estilo The dust borns, que es el nombre ficticio que ha elegido la banda para esconderse de sus enemigos, Justice, un grupo organizado que quiere recuperar el paquete que les has robado. Como ya habrás podido comprobar, este no es el típico viaje por carretera. ya que cada parada del trayecto nos tiene reservada una sorpresa, ya sea reclutando a nuevos miembros de la tripulación, construyendo relaciones, cumpliendo inesperadas misiones o luchando contra quienes quieren evitar que lleguemos a nuestro destino.

Pero si de algo puede presumir «Dustborn» es de contar con un interesante hilo narrativo, apoyado en elementos sociales clave como son la inclusión y la diversidad. Empezando por nuestra protagonista: Pax, es una más dentro de este grupo de anómalos -personas con poderes especiales-, una estafadora con la habilidad de usar las palabras como arma. Tu pandilla de marginados ahora es tu familia y de ti depende reunir, dirigir y confiar en un grupo que te cubra las espaldas. Todos ellos con una historia que contar, con personalidades contrapuestas y, por supuesto, con todo tipo de habilidades que explotar en este aventura en la que todas las decisiones que tomes durante los diálogos trascenderán en las relaciones del grupo, cambiarán su opinión sobre sí mismos y los demás.

A lo largo de este viaje profundizamos en tu tripulación, en sus relaciones y cómo tus palabras dan forma al mundo que les rodea. Creando nuevas palabras, Pax es capaz de salir airosa de situaciones peliagudas, utilizando su poder vocal para neutralizar amenazas e influir en los que la rodean, incluida su tripulación, mostrando cada uno de ellos sus propias inseguridades y motivaciones. En cada parada del viaje exploras, investigas y entablas conversaciones con nuevos personajes y en la batalla podrás hacer uso de las habilidades de Pax – «gritos» para combatir y «elocuencia» paraescapar de situaciones difíciles- , además de crear nuevas palabras nuevas para aprender a sacarle todo el partido a tu poder.

«Dustborn», con su doblaje en inglés y los textos en español, llega en formato digital a todas las plataformas, a lo que los jugadores de PS5, Xbox Series X|S y Xbox One también tenemos que sumarle una interesante edición física que ha sabido imprimir toda la esencia del videojuego. Meridiem es quien se encarga de traer a nuestro país esta exclusiva edición deluxe cuyo precio es de 39,99 € e incluye la caja y el disco de la plataforma que hayas elegido, un cómic (en inglés) de 32 páginas que sirve como precuela en el que conocerás más detalles sobre la vida de los protagonistas antes de aceptar esta arriesgada misión, un extenso mapa de la República Americana con un listado de todas las paradas que harán antes de llegar hasta su destino, dos postales de los lugares clave que explora la trama y un set de siete pegatinas con algunos de los elementos más icónicos del videojuego. Todo está perfectamente recopilado en un compacta caja de cartón que lucirá de lujo en la estantería de tu colección, junto al resto de ediciones especiales. Además, si reservaste este título, también te harás con un incentivo cosmético que incluye gorro bicolorojo, la chaqueta TBOjo y el bate psicoPete.

«Dustborn» nos plantea un mundo distópico llenos de matices. con una trama muy adictiva e interesante de tipo road movie que cuenta con una buena estructura y que suma a todo un grupo de protagonistas que resulta tener personalidad propia gracias a la profundidad y la diversidad que aportan individualmente, convirtiéndose en una representación fidedigna de la variada sociedad de la que formamos parte. Todos estos factores juntos consiguen dotar a su historia de una naturalidad y sensibilidad que se agradece y a la que también hay que sumarle un apartado gráfico de estilo cómic que es muy atractivo, un acertado diseño de los personajes y una banda sonora que sabe acompañar a la perfección, logrando la esencia de la que puede presumir este videojuego.

Sin embargo, también comete algunos errores en lo que se refiere a su jugabilidad, empezando por el combate -que puede llegar a ser algo aburrido- o el ritmo -que en ocasiones desespera por culpa de algunas conversaciones interminables y algo pesadas-. Por suerte, esto se compensa gracias a los temas que trata su historia, convirtiendo la propuestra en un drama interactivo que se apoya en un sistema de diálogos que, a su vez, aporta algunas ideas interesantes en sus mecánicas, logrando opciones muy variadas en la toma de decisiones. Si te gusta el género sabrás identificarlo como tuyo desde el mismísimo inicio. ¡A por él!

«Dustborn»

Red Thread · Spotlight by Quantic Dream y Meridiem

20 de agosto · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Tiebreak: Official game of the ATP and WTA

La temporada de videojuegos deportivos ya ha arrancado con «F1 24» -que llegaba antes del verano- y en este próximo mes de septiembre se sumarán «NBA 2K25» y «EA Sports FC 25», añadiendo baloncesto y fútbol a la oferta. Pero, atento, porque esta misma semana recibimos una nueva franquicia donde el tenis es el protagonista, «Tiebreak: Official game of the ATP and WTA», y nace para ofrecernos una nueva experiencia para así buscar su propio hueco y convertirse en el videojuego de tenis más auténtico y ambicioso jamás lanzado. ¿Lo conseguirá? ¡Vamos a descubrirlo!

«Tiebreak» ha sido desarrollado por Big Ant Studios, un experimentado equipo que ya cuenta con dos grandes títulos de tenis en su catálogo -las sagas «AO tennis» y «Tennis world tour»-, por lo que, sobre el papel, tiene todas las de ganar. Como su nombre bien indica, este videojuego compite en los circuitos de la ATP (Asociación de profesionales del tenis) y la WTA (Asociación de tenis femenino), sumando más de 120 tenistas con licencia oficial, más de 90 torneos con los que podrás crear tu propio legado y jugar en más de 20 estadios con licencia y replicados de ambos tours para así revivir los mejores momentos de este deporte.

«Tiebreak» tiene como objetivo capturar toda la intensidad y naturaleza técnica del tenis y con una lista de jugadores sin igual encabezada por Novak Djokovic y Coco Gauff, que son las dos grandes estrellas de su portada. Ellos son los embajadores de esta nueva franquicia en la que también podemos jugar con otros tantos jugadores profesionales como son Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov, Alex de Minaur, Holger Rune, Ben Shelton, Taylor Fritz, Felix Auger Aliassime, Andy Murray, Matteo Berrettini, Kei Nishikori o Nick Kyrgios en el equipo masculino e Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Maria Sakkari, Qinwen Zheng, Jelena Ostapenko, Naomi Osaka, Daria Kasatkina, Beatriz Haddad Maia, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Victoria Azarenka, Leylah Fernandez, Mirra Andreeva, Paula Badosa, Caroline Wozniacki, Emma Raducanu, en el equipo femenino, entre muchos otros que completan la la lista más grande que haya aparecido en un videojuego de tenis.

Completan el big three, Rafa Nadal y Roger Federer, que se suman a Djokovic para saltar a la cancha y jugar como o contra los mejores tenistas del mundo. Para llevar a todo este elenco de jugadores al videojuego se han empleado avanzados sistemas de fotogrametría para capturar hasta el más mínimo detalle de cada uno, ya que han sido estudiados minuciosamente para reproducir sus técnicas y estrategias características y así poder ser representados en el videojuego de una manera fiel, ofreciendo una experiencia lo más auténtica posible.

Esta enorme lista de jugadores es solo la punta del iceberg de este título, ya que también contamos con numerosos modos de juego para un jugador y multijugador para que podamos competir offline u online. Empezando por el modo carrera, donde podemos elegir a un profesional del roster para embarcarnos en su camino hacia la gloria mientras jugamos en torneos de la ATP y WTA (incluyendo los ATP/WTA Masters 1000, 500 y 250), donde podrás clasificarte entre los ocho primeros para jugar las ATP/WTA Finals y escalar hasta lo más alto de la tabla. También contamos con la posibilidad de revivir los nás ilustres momentos del ahora número 2 del mundo, Novak Djokovic, en el «Desafío slam de Djokovic», un modo de juego que resulta ser único, desafiante y que sirve como fiel adaptación para honrar a esta leyenda del deportes que recrea y revive las victorias reales de sus más de 17 años de carrera en el mundo del tenis y en la que también puedes reescrir la historia para que gane los torneos en los que se quedó a las puertas de la victoria.

Pero eso no es todo, porque «Tiebreak» también cuenta con más modos de juego que completan la experiencia: «Play now» -dedicado a jugar partidos únicos contra la IA-, «La academia« -que te ofrece la posibilidad de crear, editar y compartir tus propios jugadores y pistas de tenis, así como torneos personalizados y competiciones con 16, 32, 64 o 128 jugadores- o una serie de tutoriales básicos y avanzados para que aprendas y dominar el gameplay y perfeccionar tu estilo de jiego. Por supuesto, también contamos con las opciones multijugador online con las que también puedes competir contra jugadoes de todo el mundo personalizando cada encuentro a tu gusto.

«Tiebreak: Official game of the ATP and WTA» es la simulación de tenis más realista que se haya lanzado jamás, mostrando la esencia del juego en la pista y el reto de gestionar una carrera durante una temporada entera de 90 torneos oficiales. La versión para Nintendo Switch™ estará disponible en una fecha posterior.

«Tiebreak: Official game of the ATP and WTA»

Big Ant Studios · NACON

22 de agosto · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

