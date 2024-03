Jóvenes que no aflojan y una figura que no arranca - A ras de albero

Pese al buen tiempo invernal de este fin de semana, porque hizo como tiene que hacer… Castellón pudo finalizar su Feria de la Magdalena y Valencia pudo iniciar su Feria de Fallas. En Illescas dieron igual las condiciones meteorológicas ya que su cubierta, un año más, ejerció perfectamente su labor protectora.

El gran triunfador, Fernando Adrián. 19 puertas grandes consecutivas suma el madrileño desde finales de la temporada 2022. Las dos últimas, esta pasada semana en Castellón e Illescas. Y en carteles de figuras y compitiendo de igual a igual con ellos. De ahí el mérito. Dos orejas en Castellón y tres más en la localidad toledana, dejando una imagen y un poso de torero hecho y preparado para alcanzar cotas altas durante este año siempre que le dejen. Cuesta pensar que esta semana no estará en Valencia y que cuando llegue abril, no estará en Sevilla. Y en mayo-junio, Madrid solo pueda verle en una tarde por Las Ventas… y gracias. De momento, su racha de triunfos ya no es fruto de alguna casualidad…

Otro nombre… el de un hombre… Román. Hombre y torero. Raza y épica. Una encerrona preparada como gesto de la Feria de Fallas que acabó en gesta por parte del valenciano. Dos orejas para poder salir a hombros. Pero más allá de despojos, la tarde sincera y fiel a sí mismo de Román. No hubo un toreo excelso, no hubo mucha variedad capotera como se dice que se estila en este tipo de festejos… no. Román fue Román como bien nos dijo en la entrevista previa que publicamos en COPE.es este sábado. Cuajó y aprovechó a su manera al encastado segundo de Fuente Ymbro, se la jugó a carta cabal con un manso de Domingo Hernández que le volteó para partirle en dos y, con lágrimas en los ojos y visiblemente mermado, cortó una oreja al noble sexto de Algarra. Todos nuestros respetos a quen da todo lo que tiene y es sincero dentro y fuera del ruedo. Román se ganó, una vez más, el respeto de todo aquel que se sienta aficionado.

Y Tomás Rufo, máximo triunfador de Castellón que se postula así como relevo fiable y, como ya advertimos aquí en El Albero con él hace un par de semanas, está llamado a liderar la nueva generación de figuras.

Y a la chita callando, Manzanares ha iniciado la temporada como el más destacado de la parte alta del escalafón. Tras Olivenza, sin suerte con la corrida de Matilla, el alicantino ha encadenado dos puertas grandes en Castellón e Illescas.

Y es que, la primera línea de figuras parece haber iniciado la temporada a medio gas. Talavante triunfó en Olivenza pero en Castellón, pese a una oreja este domingo, volvió a dejar sensaciones encontradas. Morante vuelve a estar negados con los lotes y Roca Rey… ay Roca Rey. Parece que no carbura la ‘rocaneta’. Hay voces que dicen que se está estancando artísticamente, otros que ya arrancará y que se preparen el resto cuando esto ocurra… Pero lo pitos que escuchó el pasado sábado en Illescas en mitad de su faena, deberían hacer reflexionar al peruano sobre estrategias y rumbo. Está a tiempo antes de que llegue lo gordo, lo mollar de la primavera taurina. En Valencia veremos qué versión nos encontramos…

