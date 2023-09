¡Mis queridos palomiteros! Un viaje de 13.000 días: estreno del tráiler en la 80 edición de La Biennale. Recientemente, y con gratísima sorpresa, hemos sido conocedores de la noticia.

El tráiler del cortometraje Un viaje de 13.000 días, del laureado director de cine español, don Óscar Parra de Carrizosa (Bajo un manto de estrellas, La espina de Dios), se exhibirá el día de la clausura de tan prestigioso festival, sobre el que ya hemos informado hace pocos días. El acto se celebrará el sábado 9 de septiembre a las 10 horas en el lujoso Hotel Excelsior Venice – Lido di Venezia.

Parra de Carrizosa -que en estos momentos se encuentra inmerso en la preproducción de su habitual cortometraje de Navidad y que está trabajando al tiempo en el largometraje Gemma Galgani, que será la primera película sobre la santa italiana- no podrá asistir a la mencionada celebración. No obstante, el filme español no se quedará sin su representante.

De hecho, será otro español, don Luis Fernández de Eribe, quien acudirá a Italia a presentar el trabajo, con motivo de la recepción de un galardón más a su ya dilatada carrera de premios y éxitos. Se trata de uno de los actores coprotagonistas de Un viaje de 13.000 días– por cierto ya seleccionado en el Festival Internacional de Cine y mar y que además ha ganado su participación en la III Edición del Festival Internacional de Cine de Fez– y uno de los más prolíficos intérpretes del panorama internacional. Para dicho evento contará con el apoyo del productor Thomas Toffoli y la directora de cine Alessia Toffoli, entre otras grandes figuras de la cinematografía italiana.

Ese mismo día, paradojas de la existencia, y un poco después, Un viaje de 13.000 días se estrenará al completo en YouTube a las 21 horas en la cuenta del director en la mencionada red social.

Por otro lado, también hay que poner el acento en tres asuntos importantes en cuanto al cortometraje. Un viaje de 13.000 días es el primer proyecto que ha empleado el formato transmedia, es un homenaje a la generación de los años 80 y, en clave de comedia amable pretende, además de divertir, concienciar sobre la incidencia del tabaco en el cáncer.

¿De qué va Un viaje de 13.000 días?

La película arranca una mañana de principios de verano. Marichu, desolada, le explica a su marido Pepe los resultados del último TAC del hombre. Esa misma tarde, sumida en un oscuro dolor, Marichu conocerá al simpático Padre Dompi. Ninguno podía alcanzar a imaginar el viaje en el que se iban a ver inmersos en cuestión de minutos…

Para el director, “Un viaje de 13.000 días tiene que ver con la esperanza, el efecto mariposa, las preguntas al final de una vida. Elementos que desde pequeño me han inquietado. A través del cortometraje me gustaría invitar al espectador a hacerse una serie de incómodas preguntas: ¿Cómo sería tu vida si hubieses hecho aquello que, al final, decidiste no hacer? ¿Y si no hubieses hecho aquello que, al final, acabaste haciendo? ¿Qué acción de antaño borrarías sin dudarlo sabiendo lo que hoy sabes?”.

FORMATO: Cine digital HD.

EQUIPO TÉCNICO:

Música: Ziv Moran, Idokay, Raobillard, H. Johnson, O. Michael, Max H, R. Shpigler, Birraj.

Sonido directo: José Luis Panero, Alberto Mazarro, Óscar Parra de Carrizosa.

Mezclas de sonido: Óscar Parra de Carrizosa.

Vestuario: Mitita & Mode Vestuario Cinematográfico.

Guion: Óscar Parra de Carrizosa, Alberto Mazarro, José Luis Panero.

Producción ejecutiva: Óscar Parra de Carrizosa, Modesta Pérez.

Ayudantes de producción: Sara Oneca.

Fotografía & VFX: Óscar Parra de Carrizosa.

Dirección: Óscar Parra de Carrizosa.

REPARTO:

Luis Fernández de Eribe, José Luis Panero, Sara Oneca, Alberto Mazarro, Zack Molina, Laura de la Vega, Shiara Fernández, Mario Pérez-Roldán, Lucas de Blas, Alberto González.

Estreno: 9 de septiembre a las 21 horas. Aquí debajo ya tenéis puesto el enlace a YouTube con una cuenta atrás

