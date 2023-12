Una argentina enciende TikTok al desvelar lo que hace nada más volver de España: "Harta de pagar 200 euros"

Cuando te mudas a un nuevo país, seguramente sean muchas las cosas que te sorprendan de él, para bien o para mal. Los choques culturales son una de las tendencias más virales de TikTok, la red social del momento. A los usuarios les encanta ser testigos de las experiencias de otras personas cuando se mudan a otros países, aunque las reacciones no siempre son las esperadas. Vivir en un país diferente a tu lugar de origen siempre implica enfrentarse a situaciones que no has afrontado antes y eso le sucede a la usuaria argentina de esta red social, Abril Bruzzese.





Se define como choque cultural, o en inglés culture shock, a todo un conjunto de emociones y reacciones que puede llegar a experimentar un individuo al entrar en contacto por primera vez con una cultura diferente de la propia. Fue el antropólogo canadiense de origen finlandés Kalervo Oberg quien identificó esta sensación de todo aquel que se muda a un país distinto al suyo, ya en los años cincuenta, y quien dividió el proceso en cuatro etapas (luna de miel, angustia, orientación y, finalmente, adaptación al nuevo entorno). En la actualidad, ha pasado de ser una tendencia en TikTok.

Una argentina enciende TikTok



Estos vídeos acumulan muchas visitas y comentarios porque muestran sus descubrimientos sobre las costumbres, las expresiones o las particularidades de nuestro país. A ojos de un extranjero, hacen que los propios españoles también las observemos bajo una nueva mirada. Siempre oyes hablar de gente que se muda a otro país, pero realmente no sabes lo que eso implica, y cuando lo ves en un vídeo de 30 segundos, puedes ver los contrastes que nunca hubieras imaginado. La gente encuentra interesante este tipo de contenido porque ofrece una perspectiva divertida y única de las diferentes culturas.





Tan pronto te puedes encontrar a una estadounidense destacando que la gente en España es extremadamente sociable, a un alemán señalando que los españoles han encontrado el equilibrio entre trabajo y vida privada o a una argentina criticando los precios que hay en el país, como sucede en el caso de Abril Bruzzese. Alguno en los comentarios le preguntaba si con Milei "iba a volver a Argentina" en esa comparación con la nación que la acogió, también había argentinos de acuerdo con ella y decía que hace "lo mismo" cuando regresa a su país.

"Harta de pagar 200 euros"

"Número uno, llorar", comienza la usuaria de TikTok, "número dos, comer asado hasta reventar". El gran cambio viene con el "número tres o cuatro, dónde voy, no sé": "Estoy harta de pagar 200 euros de peluquería en España, así que voy a la peluquería y me hago todo lo que tenga que ver con estética". En el cinco, Abril Bruzzese señala que "tomo todos los vinos que pueda, porque tenemos los mejores vinos del mundo". Después apunta que se sorprende "por los precios": "Esta foto ya no sé ni de qué año, es de cuando fui Argentina".

También remarca que "uso el auto a mis papás": "Vuelvo a hacer una princesa, ya no me manejo en autobús como en España". Después, "desvalijo La Habana", para seguir haciendo "un cambio de ropa, todo lo que ya no uso se lo dejo a mi hermana y me llevo todo lo que está abandonado hace años". Una de las cosas que también sorprende es que se hace "todos los estudios anuales, o sea, veo a diez médicos en veinte días". "Dentro de muy pocos días voy a Argentina, así que ya estoy pensando todo lo que voy a comer y todos los retoques estéticos que me voy a hacer que no me puedo hacer en España", finaliza, "los que viven fuera de su país me entenderán".