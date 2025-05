Alex Grimaldo, en El Partidazo de COPE: "Tengo el sueño de jugar en un grande"

El Real Madrid está buscando un lateral izquierdo para reforzar esa posición en la que tiene a Fran García y Mendy. Los jugadores que han sonado para esa posición son Carreras, del Benfica; y Alex Grimaldo, con el que hablamos en El Partidazo de COPE: “Me he despedido de Xabi Alonso, siempre he tenido un trato muy cercano con él pero no me ha dicho nada; se especula que va al Real Madrid. Estoy muy contento de esta oportunidad que tiene pero no hemos hablado del futuro juntos, yo tengo contrato con el Leverkusen. No me he parado a pensar si me van a llamar; veremos lo que pasa. Mi objetivo es ir a España y hay muy buenos equipos allí; en el fútbol nunca se sabe. Que yo sepa no tengo ninguna oferta en firme, lo sabrá mi representante”. Juanma le preguntó si su sueño es jugar en el Real Madrid: “Tengo el sueño de jugar en un grande y grande es el Madrid, el Barcelona, el Atlético... e Inglaterra hay mucho. Tengo mucha ambición. He pasado dos años increíbles en el Leverkusen y el club sabe que mi sueño era ir a España desde que me contrataron”.

Sobre cómo es Xabi Alonso, futuro entrenador del Real Madrid, Grimaldo contó cómo es su manera de entrenar: “Es un entrenador muy cercano y estricto cuando tiene que serlo. No quiere que la gente se relaje, está muy encima si te relajes y te pega un toque de atención. Te ayuda. Estoy muy agradecido a él. Los entrenamientos son con mucho balón, táctico con balón. Nos pone vídeos no muy largos”. "Xabi varía mucho el sistema. En la Europa League jugamos 4-4-2, hemos jugado con tres medios, con tres delanteros... saca lo mejor de cada jugador, lo potencia. Verá cuál es el mejor sistema para cada partido".

Grimaldo también habló sobre si le parece que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo: "A día de hoy, puede ser que Lamine Yamal sea el mejor jugador del Mundo. En los partidos importantes ha marcado la diferencia. Es muy especial desde que le vi en el primer entrenamiento. Va a luchar por el Balón de Oro seguro. En el uno contra uno es muy difícil de defender y necesitas ayudas. Si tiene el día, es imparable"