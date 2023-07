Una vecina de Valladolid se muda a Francia y tras una visita de la Policía nada volvió a ser igual

La gente que se va de su país lo hace buscando un mejor futuro. Las causas son muy diversas: oportunidades laborales, mejor calidad de vida o huir de un gobierno cuyo sistema no les permite vivir con libertad, entre otros.

En 'Herrera en COPE', te contábamos la historia de Ana. Ella emigró desde Valladolid hastaParís, buscando una mejor oportunidad laboral. Sin embargo, lo que no esperaba era el desenlace que iba a tomar su vida cuando un policía llamó a su puerta una mañana. Escucha la historia completa, que narró Jon Uriarte, en el audio que te dejamos a continuación.

Audio



Como has podido escuchar, Jon Uriarte explicó qué fue lo que le provocó el desenlace de esta historia. También recordó casos similares que están ocurriendo enEspaña, cada vez con más frecuencia, desde hace bastantes años. Por no mencionar que mientras ocurren estas situaciones, el resto de la población no le presta demasiada tampoco.

La pesadilla del covid persistente

Cada día, en la última hora de 'Herrera en COPE', ponemos el foco en temas más sociales. En primer lugar, Jon Uriarte te acerca una historia humana y, a continuación, se centra en un tema de interés social, hablando con sus protagonistas y desplazándose a distintos puntos de toda España. También dedican unos minutos a escuchar los audios que mandan los oyentes en relación con una pregunta que se ha hecho a lo largo de la mañana. Recordamos una de estas secciones en el audio de 'Herrera en COPE'que te dejamos a continuación.

Audio



En este caso, el tema que tratamos es el covid persistente, una enfermedad que padecen unos 17 millones de europeos, 2 millones de personas en España, y que le ha cambiado la vida a todas ellas, pero no para bien, debido a que les ha dejado varias secuelas que no dan el menor indicio de que vayan a desaparecer. A algunos les ha dejado encerrados en un cuerpo que tiene la misma fuerza y energía que el de una persona anciana y que incluso sienten que no es suyo, mientras que a otras personas les ha dejado unos síntomas que no desaparecen de sus organismos y que arrastran hasta el día de hoy, mientras esperan alguna posible solución.

La reforma de las pensiones en Francia

Volviendo a Francia, Carlos Herrera da voz a sus oyentes que, en esta ocasión, opinaban sobre la reforma de las pensiones en el país galo, comparándola con la que se pretende aprobar en España, que ha desatado grandes movilizaciones en el país vecino. Si hacemos un poco de memoria, en Francia, desde hace varios días, sus ciudadanos están realizando una serie de protestas debido a la reforma sobre el régimen de jubilaciones y pensiones, que ha sido impulsada por el Gobierno deEmmanuel Macron, presidente de Francia. Escucha lo que opinan los oyentes de 'Herrera en COPE' en el siguiente vídeo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado