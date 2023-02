Dos venezolanas en TikTok se hacen virales por las cosas que no les gustan de España: "Es demasiado común"

Vivir en el extranjero es una experiencia emocionante, con personas, costumbres y comidas nuevas, que puede transformar tu vida por completo. Pero no siempre estás cómodo. Por lo general, el choque cultural solo se produce después de que la persona haya pasado varios meses en contacto con una nueva cultura y, para sorpresa de algunos, es más común de lo que parece. Los síntomas pueden variar ampliamente, desde fatiga leve e irritabilidad hasta depresión y psicosis. Sin embargo, las venezolanas que se han enfrentado a España lo que están sufriendo es una lluvia de críticas.

Choque cultural es lo que han vivido ellas, solo que han decidido grabarlo en un TikTok que se ha hecho tan viral que los comentarios recibidos les han obligado a borrarlo. A estas jóvenes les parece que el país tiene muchas cosas que no les gustan de vivir aquí. Están afincadas en Galicia y solo han necesitado dos minutos para poner al país de vuelta y media, criticando la higiene, el ritmo, los vicios y los horarios de los españoles. Era evidente que eso no iba a tener una buena acogida en la patria que les acogió.

"Huelen horrible, no todo el mundo, pero es demasiado común", ha comenzado una de ellas insinuando que no hay un adecuado aseo. Su amiga ha añadido que no entiende el porqué, ya que "aquí hay agua, champú, jabón y desodorante" y a pesar de ello, los españoles desprenden olor "a violín, a axila maloliente". Destacan que debe ser algo "cultural", porque "entras al autobús y huelen a cebolla, es horrible". Victoria Beckham decía que en España olíamos a ajo, no se ponen en común con el alimento para describirlo.

El tópico

No contentas con los olores, también hablan de cómo bailamos. "Les pones una bachata y te bailan un reguetón, les pones un reguetón y se lanzan a bailar un merengue mal bailado", critican, diciendo que únicamente se limitan a saltar en la pista. En este sentido, ha continuado la fiesta y nunca mejor dicho, porque el ataque prosigue al quejarse del exceso del consumo de tabaco y del alcohol: "Fuman demasiado" y "beben mucho", hasta el punto de haber normalizado "ver personas vomitando" antes de entrar a la discoteca.

No si en Caracas los buses huele a flores y como si allí bailaran sevillanas vaya par de mongolas pic.twitter.com/ayUqygN4Ep — aggressively core ???????? (@jenimilanesa) February 22, 2023

También han comentado un tópico europeo. Mientras allí todo está en marcha desde las 7:00 horas, dicen que aquí "el día empieza a las 9:00" y también "se toma la hora del almuerzo como mil horas, la hora de la siesta". Señalan además que los domingos es "un día muerto", al menos en Galicia, porque no pueden ir de tiendas y necesitan desahogarse, también criticando esta cuestión. La cuenta @_garciaalejandra, donde originalmente se publicó el video, fue eliminada.