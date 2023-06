"Aquí eso no existe": una española se hace viral en TikTok con las cosas de España que echa de menos en EEUU

Gracias al cine, la música y la televisión conocemos las costumbres y tradiciones más populares del denominado 'American Way of Life'. Son múltiples las diferencias que nos separan en las cotidianidades del día a día y el choque cultural entre España y EEUU. El idioma no es la única barrera que separa a un español de un estadounidense. Por ejemplo, a la hora de comer, ya que en la península ibérica somos un poco peculiares respecto al resto del mundo, pues en pocos sitios se almuerza y se cena tan tarde. Pero hay otras cuestiones que se han hecho virales.

Precisamente la comida es un punto clave. Es cierto que este país se consume mucha comida rápida, pero no quiere decir que todas las familias se alimenten únicamente de pizzas y hamburguesas. En Estados Unidos hay mucha diversidad en la alimentación. Hay que tener en cuenta que los productos alimentarios en EEUU estar muy procesados y llevan bastante azúcar. Pero esta diferencia cultural es fácil de gestionar si sabemos cómo comer sano tanto fuera como dentro de casa en la que convivimos para no volver con unos kilitos de más.

No es un misterio que en España tendemos a ser bastante irónicos y a meternos todos con todos como forma de vida. Las bromas que pueden ser más bien ofensivas, los comentarios sobre la apariencia o las burlas en general son el pan de cada día. En Estados Unidos este no es un tema que tomarse a la ligera. En ambientes académicos/laborales es esencial mantener el tono formal y respetuoso. Lo mejor es amoldarse a esto siempre que no estés con tu círculo íntimo de amigos y familiares para evitar disgustos.

Los choques culturales que más impresionan a una española en TikTok

Hay cuestiones que usamos cada día y en las que nos encontramos diferencias bastante importantes. La más clara son las persianas, que simplemente no existen, teniéndonos que conformar con cortinas. Los enchufes son también diferentes. Las almohadas largas comúnmente utilizadas aquí tampoco las vamos a encontrar en Estados Unidos. Al igual que con la temperatura, las distancias o el peso, en Estados Unidos utilizan también una medición diferente para la ropa, en concreto para pantalones y zapatillas.





Lo cierto es que incluso las costumbres y el comportamiento de las personas de cada lugar puede generar choques culturales en los estudiantes extranjeros. Por ejemplo, la sociedad española se puede definir como colectivista, es decir, la vida tiende a girar en torno a grupos. Esto es radicalmente opuesto en Estados Unidos, donde la vida gira alrededor del individuo y la gente es más independiente. Este factor cultural hace que muchas veces los estudiantes españoles se sientan un poco perdidos o solos al llegar a EEUU.

