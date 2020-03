El truco infalible con el que mantener frescos tus limones y que no conocías

La conservación de los alimentos no siempre es una tarea fácil. Lo lógico, a lo que tendemos de forma natural es abusar del frigorífico. Llenamos la nevera de comida que pretendemos que dure lo suficiente como para poder disponer de ella cuando queramos. El caso que nos ocupa es el de los limones. Este cítrico es un alimento peculiar, pues su piel resulta muy porosa y a temperatura ambiente no tarda en ponerse malo, pudiendo llegar a pudrirse con relativa facilidad. Es por ello que te vamos a contar desde COPE.es el truco infalible y que quizá desconocías para poder conservarlos cuanto más tiempo mejor.

Cómo conservar debidamente los limones

Es evidente que la nevera siempre será nuestro aliado para todos estos temas. Como comentábamos, al dejar los limones a temperatura ambiente, en una despensa o en el cuenco de las frutas nos exponemos a un riesgo innecesario. Si el consumo que vamos a hacer de los limones es casi inmediato, entre los primeros días desde que los compramos, no habría problema en dejarlos en algunos de estos sitios. Lo contrario ocurre si bien, no sabemos cuándo los vamos a necesitar o si vamos a consumirlos a a medio o largo plazo.

Rodajas de limón

Quizá hayas tenido que pasar por la mala experiencia de que se te pudra un limón. Estos acaban siendo pasto de los hongos y pueden llegar a cambiar de colores, alcanzando tonos verdosos e incluso azulados. Se trata de una experiencia desagradable que desaconsejamos por completo.

La nevera nos puede jugar una mala pasada

Para el medio plazo no debemos dudar en guardar los cítricos en el frigorífico. Allí cualquier limón alargará su 'vida útil' hasta alcanzar al menos unas pocas semanas. Aun así, la nevera no siempre es la solución a todos nuestros problemas. Existen cierto inconvenientes que, sin ser demasiado dramáticos, sí que es bueno conocer.

Al confiar nuestra comida a la nevera estamos también cediendo algunas cosas de las que no somos conscientes en el momento. De lo que hablamos es de algunas de las propiedades que los alimentos contienen. A cambio de alargar su durabilidad, es lógico que tanto limones como demás comida refrigerada, vayan perdiendo algunas de las propiedades positivas que tienen cuando están más frescos. Sin embargo, no se trata de grandes inconvenientes y afortunadamente, conseguiremos nuestro objetivo de que dure más la comida.

Como decíamos, la nevera puede ayudarnos, pero no siempre da sus frutos. También es frecuente encontrar casos de limones que acaban desarrollando hongos de igual manera en un frigorífico. Es entonces, para el largo plazo, para lo que tenemos un truco infalible que seguro que te ayuda a conservar durante más tiempo tus limones.

El truco que debes conocer para conservar tus limones más tiempo

Vayamos paso a paso. Compras los limones. Tienes claro que los vas a consumir pero no sabes cuándo. Lo que quieres es no tener que preocuparte de que se pongan malos o de que tu nevera acabe oliendo. No te preocupes y sigue los siguientes consejos.

Lo mejor que puedes hacer, nada más comprar tus limones es envolverlos en papel film de plástico o en bolsitas individuales. Una vez asegurado cada limón de forma individual, lo mejor es juntarlos todos en un recipiente, tipo tupper o similar, en el que se puedan depositar todos juntos. De esta forma evitaremos que los limones entren en contacto con el aire o que cojan excesiva humedad.

Cuando tengas todos tus limones empaquetaditos y envasados, a salvo de cualquier bacteria que los vaya deteriorando, lo más adecuado es colocarlos en el interior de la nevera. Allí te durarán mucho más de lo que acostumbran y podrás disfrutar de tus limones incluso un mes después de haber sido comprados.

