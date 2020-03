El error garrafal cuando preparas tacos que avergonzaría a un mexicano

Aunque llevan muchos años proliferando en las calles españoles, en los últimos años existe toda un boom de restaurantes y comida mexicana, ya sea de una cadena de comida rápida como de restaurante con cuchillo y tenedor. Por ello, los tacos son el principal protagonista en este tipo de comidas y cenas, hasta tal punto que nos aventuramos a prepararlos en casa para los amigos.

Por consiguiente, no vale solo con vestirnos con el poncho tradicional y un poco de decoración: tenemos que preparar unos tacos como es debido y no cometer el error garrafal que es más común entre los españoles. Además, aunque se trata de un plato sencillo, ahí gran cantidad de formas de prepararlo, pero en COPE te damos los pasos básicos para que tus tacos no se conviertan en un plato completamente diferente y que avergonzaría a un mexicano.

Tacos preparados al estilo barbacoa

DIFERENCIAS ENTRE TACOS, BURRITOS Y FAJITAS

Las fajitas es un plato bastante común también entre los cocinitas que se aventuran a preparar una cena temática de México con sus amigos. De la misma forma, los burritos están cada vez más presentes en el día a día español con cadenas de comida rápida al estilo norteamericano que los preparan en apenas un minuto. Sea como fuere, todo ello unido a los tacos conforman tres platos diferentes con los que podemos confundirnos y que conviene diferenciar antes de definir un buen taco.

Los burritos, a diferencia de los tacos, no se sirven abiertos, sino que se cierran por los extremos

De entrada, tenemos que tener en cuenta que el burrito se diferencia fundamentalmente de los otros dos casos en que la tortilla no está abierta, sino que se cierra por ambos extremos. Algo totalmente diferente de las fajitas, que no solo se sirven abiertas, sino con carne de vaca cortada a tiras, marinada y cocinada a la parrilla. Esta parte es importante porque se es más flexible con el tipo de carne que se introduce en un burrito. En cualquier caso, el taco también se sirve abierto y, en la mayoría de los casos, con carne picada, pero la proliferación de restaurantes mexicanos hace que cada vez sea más común incluir langostinos o carne de pollo.

EL ERROR GARRAFAL CON EL TACO

Sin embargo, el principal error radica en el tipo de tortilla que se sirve. Si atendemos al método de preparación de una fajita, los cánones establecen que debe prepararse con tortilla mexicana de harina, al igual que los burritos. No obstante, debemos tener cuidado al comprar la tortilla para los tacos, porque esta debe ser de maíz.

Parece una obviedad, pero con las prisas, el desconocimiento o, sencillamente, la escasez en el supermercado, puede ser común que acudamos a las tortas de harina para envolver unos tacos mexicanos. No debemos dejarnos llevar por que parezcan sencillamente “tortillas” y debemos ser más cuidadoso con la presentación del plato si queremos impresionar a nuestros invitados.

CÓMO PREPARAR UN TACO EN CONDICIONES

Por ello, no hay manera de impresionar si no es con una receta adecuada de unos tacos. Primero cocinamos la carne picada a la plancha y la introducimos en cada una de las tortillas con lechuga, salsa de tomate y crema agria. También podemos incluir pico de gallo, cebolla y queso fresco y rehogar todos los condimentos junto a la carne en la cazuela. Pero lo más importante, y que va de la mano de la presentación, es que introduzcamos un palillo que mantenga el taco rígido para que no se desdoble.

Los expertos recomiendan también agregar un toque de achiote, un colorante rojizo propio de los Maya y que supe el remate perfecto del taco. También podemos darle un toque de lima, nunca limón.