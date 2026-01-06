Hablar con autoridad

Alguien me hacía notar estos días que hablar en una iglesia de cualquiera de nuestras ciudades, impregnados del aroma de la repostería e iluminados por hermosas luces navideñas, hablar de paz y reconciliación puede parecer un poco abstracto.

Pero cuando uno está en medio de una guerra, enfrentado a terribles realidades, se requiere mucha valentía para hablar del amor a los enemigos y del reclamo a construir la paz.

Por eso he buscado qué ha dicho estos días el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk. A lo largo de estos años de guerra él ha sabido hablar con verdadera autoridad en el sentido evangélico de la palabra, ha defendido el derecho del pueblo ucraniano a defender su libertad y soberanía, y, al mismo tiempo, ha insistido durante todo el conflicto en que hay que reconocer al ser humano incluso en quien te agrede injustamente.

Hablando del nuevo año que comienza envuelto en tantas incertidumbres para los ucranianos, el arzobispo recordó a sus fieles que “el tiempo no es un dios, sino un don de Dios”, un regalo que a menudo desperdiciamos y descuidamos, dijo citando a San Juan Crisóstomo.

Todo esto refleja la comprensión cristiana del tiempo como el espacio de la presencia de Dios, no porque las circunstancias sean favorables. Al contrario, es esa presencia de Dios la que permite que el tiempo no sea algo a lo que temer, sino “una oportunidad para construir.

“El tiempo, en la concepción cristiana, es una oportunidad para soñar, dijo el arzobispo Shevchuk, porque sabemos que el Señor recompensará todo el bien que hemos hecho”. Aunque los drones zumben sobre las ciudades con su carga de muerte, sabemos que “las cosas de valor eterno comienzan aquí, pero no perecerán para siempre; por lo tanto, comenzamos el nuevo año con alegría, no con miedo”. Por cosas como ésta, Shevchuk es una voz que no podemos dejar de escuchar en la Iglesia.