El requisito que pone un bar a sus trabajadores para ganarse la propina que enfurece a los camareros: podría extenderse

Con el verano en pleno apogeo (de hecho, estamos ya a mitad de la estación y casi que más cerca de acabarlo) muchos tenemos la mente puesta en las vacaciones y en esos días de descanso tan esperados a lo largo del año. Puede que seas de los afortunados que ya están disfrutando del destino soñado, o quizá aún te falten unos días para hacer las maletas. Sea cual sea tu caso, la cuenta atrás ya está en marcha y el calor que vivimos estos días lo deja claro.

Lo cierto es que todos imaginamos ese momento en el que por fin podremos desconectar del ritmo diario, recargar las pilas y descubrir nuevos lugares, paisajes y experiencias. No importa a dónde vayas, seguro que sabrás cómo mantenerte fresco y aprovechar al máximo esta temporada estival.

Ahora bien, si eres de los que ya ha vuelto de vacaciones (o todavía no te has ido) y te toca quedarte en la ciudad, no te preocupes: también hay formas de refrescarse y disfrutar, aunque la rutina haya vuelto.

Alamy Stock Photo Un grupo de personas disfrutando en la terraza de un bar

Siempre puedes darte un chapuzón en una piscina cercana (sobre todo si tienes la suerte de tenerla en tu comunidad), descubrir ese bar escondido que ahora está más tranquilo porque medio mundo se ha ido, o simplemente disfrutar de una buena terraza. Porque, seamos sinceros, esto último es casi una tradición en España, especialmente en verano.

Y es que los bares, y sobre todo sus terrazas, son lugares de encuentro imprescindibles durante estos meses. Nada como compartir una bebida bien fría al aire libre para sacarle el jugo al verano, estés donde estés.

Son lugares tan ocupados durante el verano que, sin duda, el trabajo de los camareros se triplica y hay más oferta que nunca. Eso sí, hay que tener especial cuidado con lo que se publica, pues no todas las ofertas son buenas ni son justas para los trabajadores.

El requisito que piden para ganar propina

Las ofertas que suelen salir para hostelería en verano no siempre son buenas ni aceptables, y es lo que a menudo recoge la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero. Esta vez, contaba una oferta de trabajo en un bar de España.

Resulta que sacaban en un portal de trabajo y de contratos una oferta para camareros, y en ella había condiciones que pueden resultar muy atractivas para todos los camareros.

Entre ellas, el horario, que contaba con turno partido y que incluía desde las 14 hasta las 17 y desde las 19 hasta las 23:30, con tiempo de descanso entre medias.

Además, no se requería experiencia y se cobraba 1350 euros al mes, lo cual es un sueldo que muchos camareros sueñan con tener (desgraciadamente, ya que no es un salario especialmente alto).

Pero, en esas condiciones, aparecía un requisito para ganarse la propina de los clientes que ha enfurecido a todos los camareros y a los hosteleros. Y es que pedían que, si quieres ganar una propina por el trabajo que has hecho y que libremente decide darte un cliente, debes pasar un examen.

Por supuesto, hosteleros, camareros y clientes se oponían a esta medida, ya que decían que las propinas se las ganan los trabajadores con su sudor y esfuerzo, y que no necesitan estudiar ni pasar ningún examen para ello.

Una acción de un perro que acaba en denuncia

Tener mascotas es una decisión muy difícil muchas veces porque, más allá del cariño y amor y compañía que te proporcionan, requieren un cuidado extremo por nuestra parte. No podemos dejarles solos, tenemos que procurar que estén alimentados y descansados cuando toca, y educarlos.

Ahora que llega el verano, son muchos los dueños de mascotas que se las ven y se las desean para encontrar donde se pueden quedar o para llevarles de vacaciones. Eso sí, los alojamientos a donde vayan tienen que ser 'pet friendly' y admitirles.

Sin embargo, hay algunos dueños que los llevan a los locales sin tener en cuenta que el lugar en concreto puede no admitirlos. Y esto ha pasado en un bar de nuestro país, como recogía la cuenta de X (antiguo Twitter) @SoyCamarero.

Un perro en un bar

No solo no preguntaron si admitían o no perros, sino que se hizo pis en el local y eso acabó en una denuncia pública, como ponía la dueña en las reseñas del bar en Google.

“Llegamos quince minutos tarde y nos castigaron con una atención horrible: malas caras durante toda la comida, actitud borde, caso omiso a nuestras peticiones”empezaba diciendo en su nota.

“Nos hicieron recoger el pipí con un papel nosotras mismas” denunciaba. Esto ha desatado todo un debate en redes sociales, ya que consideraban que eso le corresponde hacerlo al servicio del bar, y no a los dueños.