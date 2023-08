Pone su casa en venta y se hace viral por la nota que deja en el anuncio: "Nadie te obliga"

El precio de la vivienda en España se ha situado en los 1.751 €/m2 a cierre del año 2022, un 8,1% más que en 2021. También hemos visto cómo la Ley de Vivienda ha encarecido el precio de los alquileres, y se está volviendo más difícil para los compradores adquirir propiedades. Pero no son los únicos, pues los vendedores también cargan con las consecuencias.

Es habitual por eso que este panorama ocasione, a veces, situaciones de lo más peculiares. La cuenta de Twitter @ELZULISTA se dedica a denunciar, en forma de parodia, los casos más extraños relacionados con el mundo de la inmobiliaria.

Una de sus últimas publicaciones se ha vuelto viral por lo que puso un propietario que vendía su vivienda simplemente por visitar la propiedad. La casa está valorada en 340.000 euros y el propietario indica que para visitarla hay que pagar 30 euros. Literalmente el cartel reza: "Si quiere visitarlo 30 euros 'curiosos no'".

El comentario de la cuenta parodia decía: "Pues claro, ¿o acaso no se cobran las entradas a los monumentos? No va un zulo a ser menos!". La oleada de respuestas han hecho que alguna de ellas se vuelva viral, como por ejemplo la que pone un usuario: "Oyes, pero qué ideaza!! Lo pongo a la venta, cobro por visita y al final digo que me he arrepentido y no lo vendo" o la de otro que pregunta si la visita incluye consumición o si cobra por utilizar el cuarto de baño.

Marc Vidal plantea una solución para reducir el precio de la vivienda

Teniendo en cuenta los elevados precios, la compraventa de viviendas está estancada, desde que en noviembre se acentuase su caída al registrar un descenso del 8,2%, con respecto al mismo mes del año anterior. Y todo ello en un contexto de subida de tipos de interés para hacer frente a la escalada inflacionista. De esto, concretamente, ha dado su opinión Marc Vidal, analista económico, en 'Herrera en COPE'con la sección 'Salida de Emergencia', que ha asegurado que este incremento está empezando a hacer efecto. Puedes escuchar el audio completo a continuación.

Alerta por la Ley de Vivienda: "Se puso imposible encontrar piso"

La Ley de Vivienda ha sido una de las reformas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha traído sus consecuencias. Precisamente esto es lo que analizaba Cristina López Schlichting, directora de 'Fin de semana' en COPE. La norma contiene algunas medidas que ya se aplicaron en otros países de Europa con consecuencias indeseadas, principalmente la reducción de la oferta de pisos en alquiler. Puedes esuchar todas las claves que nos da la directora en el siguiente vídeo.