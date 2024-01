Pillan a un trabajador colándose en otra empresa y le amenazan por lo que hace allí: "Lo sabemos todos"

"¡Hola visitante!", así comienza el mensaje que han colgado en la puerta de la oficina de una empresa. Los trabajadores de este pequeño negocio se conocen todos y están acostumbrados a llevar una rutina un tanto monótona. Sin embargo, desde hace unos días, han notado una actividad inusual en su oficina.

La empresa en cuestión está ubicada en un edificio de varias plantas comunicadas entre sí y alguien que no trabaja con ellos ha cogido por costumbre subir a la planta número 10 en lo que han denominado "turismo residual". Pero, ¿por qué un trabajador de otra empresa acude de vez en cuando a este piso?

Al parecer, el sujeto en cuestión visita un baño ajeno al suyo, seguramente para sentirse más cómodo y tener privacidad, pero para su sorpresa, le han descubierto.

"En la planta 10 somos solo una empresa. Nos conocemos todos. Por lo tanto, sabemos que vienes de turismo residual. Lo sabemos todos", se puede leer en la nota que han colgado en la puerta de la empresa.





Además, los afectados por dicho suceso, han decidido hacer una propuesta al visitante: "¿Qué tal si vas a otra planta donde todo sea más discreto y agradable?". "¡Gracias por tu colaboración!", concluye dicha nota.

La nota ha sido publicada en la cuenta de X (anteriormente Twitter) de 'Líos de Vecinos'. En la publicación en cuestión se puede ver el cartel colgado junto a una frase que refleja la realidad de la situación. "Cuando no quieres que vengan a los baños de la planta de tu oficina de "turismo residual"...".





Las anécdotas de los fósforos en su primer día de trabajo

La jornada laboral da lugar a multitud de anécdotas. Ocho horas de trabajo junto a otros compañeros pueden convertirse en todo un repertorio de anécdotas que recordar años después. ¿Recuerdas tu primer día de trabajo? El pasado mes de julio, en 'Herrera en COPE', poníamos el foco en esas primeras veces en un nuevo puesto y en las anécdotas a las que dieron lugar.

Despedido por lo que hizo con su coche

Una de las historias más llamativas fue la de Fernando, un vecino de Barcelona que llamó a la radio para contar qué es aquello que hizo en su primer día de trabajo que le costó un despido nada más llegar. Y todo porque él trabajaba en el puerto de la ciudad, descargando coches de los barcos que llegaban y que acabó, casi casi, en tragedia.





"Tenía 18 años, me encantaban los coches y me salió la oportunidad y, al final, me llevaron delante del jefe y, como comprenderás, me dijo que era mi último día", comenzaba diciendo este oyente. "Descargábamos los coches conduciéndolos y teníamos normas, no podíamos ir a mucha velocidad ni nada. Y hubo una oportunidad de descargar coches y había que hacerlo rápido, pero nos dijeron que con mucho cuidado porque eran coches buenos" explicaba en 'Herrera en COPE'.

"Cuando bajábamos y tocábamos puerto, podíamos acelerar un poquito. Yo no había visto un coche así en mi vida, era lo más caro que había, y al tocar puerto, aceleré un poco, pero fue muy rápido. Aceleré más y salió...me desvié un poco y al pararlo, otro que había al lado me dijo que qué cochazo. Le pegué otros acelerones, y sin mirar si venía nadie, venía un coche que nos estampamos. Me salió incluso el airbag, me recogieron y me fui a por el jefe y me dijo que era mi último día" explicaba entre risas.

Revive la anécdota que compartía este oyente, al completo, en el siguiente audio.

