Carlos Herrera habla claro de 'La Sociedad de la Nieve' y su director, Bayona: "El fin de semana..."

'La Sociedad de la Nieve'es una de las películas del momento. El film de Juan Antonio Bayona revisita el caso real de un equipo uruguayo de rugby cuyo avión se estrelló en los Andes en 1972 cuando se dirigían a Chile y refleja la situación de los supervivientes en unas condiciones climáticas extremas.

La película se estrenó en cines el pasado 15 de diciembre con una taquilla no demasiado buena, pero su llegada a Netflix el pasado 4 de enero supuso todo un estallido. 'La Sociedad de la Nieve' lidera el ranking de las diez películas más vistas en la plataforma de vídeo bajo demanda y son muchos los que ya han sufrido con ella.

Bayona triunfa con 'La Sociedad de la Nieve'

Carlos Herrera es uno de ellos, como le ha confesado a María José Navarro a primera hora de este lunes. La colaboradora de 'Herrera en COPE' se fijaba en la película de Bayona después de que 'Anatomía de una caída', de Justine Triet y Arthur Harari, le arrebatara el Globo de Oro al mejor filme de habla no inglesa.

Audio





"Sin embargo, ha sido tendencia durante todo el fin de semana. Se había estrenado en cines sin hacer buena taquilla, pero el viernes se estrenó en Netflix y ha sido un acontecimiento", comenzaba diciendo Navarro.

Se fijaba entonces en algunos detalles que le han llamado la atención de la película: "Es buenísima, no solo por los efectos especiales y el concepto tan extraordinario que tiene Bayona del cine, si no por los caminos no explorados de la historia de los supervivientes y de los que no sobrevivieron".

Además, algunos de los supervivientes forman parte del elenco de la película: "Tiene algunos detalles preciosos, por ejemplo, que a Carlos Paez Vilaro, el encargado de leer la lista definitiva de los supervivientes, en la película le da vida su hijo, un superviviente del accidente".





¡Viven!, el primer filme sobre la tragedia de los Andes

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

'La Sociedad de la Nieve' no es el primer filme sobre la tragedia de los Andes que tuvo lugar en octubre de 1972. Poco más de veinte años después, en 1993, Frank Marshall estrenaba ¡Viven!, una película que volvía a emitir Cuatro este domingo.

Se trata de dos películas muy diferentes, que tocan el tema desde dos perspectivas muy distintas. Mientras que Bayona está recibiendo multitud de críticas positivas, con la de Marshall está ocurriendo lo contrario. En esta línea se ha pronunciado Carlos Herrera, que ha visto ambos filmes.

"Habiendo visto la otra, son dos películas completamente distintas", apuntaba el comunicador. "Analizan lo mismo, pero 'La Sociedad de la Nieve' es abrumadora", sentenciaba.

'Oppenheimer' triunfa en los Globos de Oro



Otra de las películas del año, 'Oppenheimer', se ha convertido en la gran vencedora en la 81º edición de los Globos de Oro que se han celebrado esta madrugada en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Con cinco galardones, se imponía a la otra gran favorita en todas las apuestas, 'Barbie', que solo se llevó 2 de los 9 premios a los que estaba nominada.

Una gala presentada por el actor y cómico Jo Koy que ha recuperado todo su esplendor tras varios años de polémicas relacionadas con la falta de ética y la ausencia de diversidad en sus miembros, que provocó que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se disolviera y vendiera los derechos de explotación de dicha gala a Dick Clark Productions, propiedad de Eldridge Industries.





Un cambio de organización que se traduce en diversas novedades en los premios, como la ampliación a 6 en los nominados en cada categoría y la creación de 2 nuevos galardones: mejor monólogo de comedia, que fue para Ricky Gervais por 'Armageddon', y mejor logro cinematográfico y de taquilla para 'Barbie', la película más taquillera del año con más de 1.440 millones de dólares de recaudación.