¿Era penalti de Güler sobre Nico González?: Mateu Lahoz aclara la polémica jugada

Atlético de Madrid y Real Madrid se medían este sábado en el Metropolitano en el primer derbi liguero de la temporada. El equipo rojiblanco no llegaba al partido en su mejor estado de forma tras conseguir tan solo una victoria en seis partidos y el conjunto madridista, por su parte, afrontaba el duelo como líder en solitario y con pleno de triunfos. Pero pese a esas claras diferencias, el objetivo para los dos era el mismo: salir victoriosos del choque.

EFE Vinicius encara a Llorente durante el Atlético - Real Madrid.

Y para ello, tanto Diego Pablo Simeone como Xabi Alonso introdujeron una gran novedad en sus onces titulares. El técnico argentino apostó por Solorth como acompañante de Julián Álvarez en la delantera y el tolosarra introdujo en el once a un Jude Bellingham que reapareció contra el Espanyol tras superar su lesión en el hombro.

MUCHO GOLES Y POLÉMICA EN UN LOCO DERBI MADRILEÑO

El inicio del encuentro fue muy intenso con el Atlético asfixiando en la presión al Madrid. En el minuto 5, Militao evitó que Sorloth pudiera marcar el 1-0 con una gran acción cuando el noruego ya armaba el disparo. Un 1-0 que sí llegó en el 14' cuando Giuliano puso un gran centro desde la banda derecha que remató en el área Le Normand sin oposición defensiva.

El equipo rojiblanco estaba siendo superior, pero en una acción aislada Kylian Mbappé marcó el 1-1. El delantero francés recibió un gran pase en profundidad de Arda Güler y armó un potente disparo cruzado que Oblak no pudo parar.

EFE Sorloth celebra el 2-2 del Atlético contra el Real Madrid.

Tras el empate, el conjunto blanco se adueñó del balón y bajó revoluciones al partido y en un rápido contragolpe dio la vuelta al marcador. Vinicius condujo el balón por la banda izquierda, centró y Güler perforó la portería de Oblak con un disparo a bote pronto en el 37'. Pero la primera parte no había terminado tiempo y todavía hubo tiempo para que Arberola Rojas anulara un gol a Lenglet por mano y para que Sorloth anotara el 2-2 con un gran remate de cabeza en el tiempo de descuento.

Tras el descanso, Xabi Alonso dejó en el banquillo a Militao y dio entrada a Raúl Asencio. Y en un saque de esquina, Arberola Rojas señaló un polémico penalti a favor del Atlético después de que Güler, tras despejar el balón, golpeara involuntariamente en la cabeza de Nico González. Una pena máxima que se encargó de transformar Julián Álvarez para poner el 3-2 en el marcador del Metropolitano.

mateu lahoz y pedro martín explican el polémico penalti

Mateu Lahoz y Pedro Martín, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, explicaron el polémico penalti señalado por Albero Rojas, que ni tan siquiera revisó la jugada VAR.

EFE Nico González se duele tras el golpe de Arda Güler en el Atlético - Real Madrid.

"En este caso no sería juego peligroso", empezó diciendo el excolegiado. Y agregaba seguidamente: "Si os fijáis en la forma de poner la bota Arda Güler y jugando el balón, creo que van a dar balón a tierra y cancelará el penalti".

Después de que Julián Álvarez marcó el penalti, Paco González preguntó a los dos comentaristas arbitrales su opinión respecto a la jugada. "Os pido a los que sabéis de reglamento que me digáis en una palabra si es penalti, juego peligroso, libre indirecto o si no es nada. Porque además, la amarilla no la entiendo si pita el penalti", comentaba el director de Tiempo de Juego.

Mateu Lahoz fue el primero en responder y dijo: "Para mí no debería ser penalti. Como ha dicho en este caso Alfredo Relaño, si quieres interpretar juego peligroso, sería un indirecto dentro del área, pero nunca penalti".

Pedro Martín se mostraba de acuerdo y señalaba: "Yo tampoco pitaba penalti porque Güler saca la pelota y luego ya se produce el contacto. Es juego peligroso".