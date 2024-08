Pide comida a domicilio, nunca le llega y explota días más tarde por lo que se da cuenta del edificio

Muchas veces lo decimos, pero es que nunca deja de ser cierto: convivir en una comunidad de vecinos, hace que series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina se queden en una comedia. Porque sí, rencillas, roces e incluso conflictos mucho más gordos, existen cada vez que te topas con un vecino.

Y no solo surgen cosas malas, ojo, sino que también se pueden forjar verdaderas amistades y buenas y bonitas relaciones con esas personas con las que compartes pared con pared. Pero, siendo sinceros, lo que siempre suele llamar la atención son esas cosas un poco peores. Y para eso, hay una cuenta en X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos, en la que se explican y se cuentan situaciones vecinales que son dignas de los mejores guiones.





Si no, que se lo digan a estos vecinos de una comunidad de Cataluña, que ha amanecido con una inesperada nota en su ascensor, que iba más que dirigida a un vecino en particular.

Pero vamos por partes, porque esta vez no se trata de una de esas historias que recopilamos de que alguien no ha limpiado bien su casa, o que deja la ropa tendida salpicando al vecino de abajo. No, esta vez va más allá, y es una rencilla por un pedido de comida a domicilio. Sí, tal y como lo lees.

Explota contra sus vecinos por lo que descubre del edificio

Resulta que este vecino, un jueves por la noche, decidió que era el momento perfecto para pedir algo de comida a domicilio. Lo haría a través de una página web, o una aplicación, o por teléfono, pero el caso es que la comida nunca llegó. ¿Habría puesto mal la dirección? Pues no, la puso bien, pero el repartidor se equivocó.

Hasta aquí podría haber sido todo normal, si no fuera porque el repartidor se equivocó y lo llevó a otra puerta. Puedes decir que sí, no hay nada raro ahí, el problema vino cuando el inquilino en cuestión, aceptó la comida... de gratis. Aun sabiendo que se había equivocado.

"Al vecino que el jueves por la noche se quedó un pedido de hamburguesas, gracias" comenzaba diciendo el vecino afectado a través de una nota que colgó en el ascensor.

Pero iba más allá, y explotaba contra él. "Ojalá revientes y te tengas que gastar el importe de la cena en medicinas. Con todo el amor del mundo, tus vecinos" rezaba la nota.

Deja una nota en el ascensor de sus vecinos con lo que ha perdido y no tardan en hacer mofa de lo que es

Esta que ha ocurrido en un edificio, sin duda es digna de reseñar. Y es que, no sabemos si alguna vez te ha pasado, pero son muchos los vecinos que pierden objetos en las zonas comunes, y ponen una nota reclamando que aparezca.

Esto le ha pasado a un vecino, como recordaba la cuenta @LiosDevecinos, y ha perdido algo tan inverosímil, que los vecinos han terminado haciendo mofa de ello.

Ponte en situación: eres ese vecino que va a su casa con un bolso, cargados de cosas (muchas de ellas importantes) y, al sacar las llaves para entrar en tu portal, hay ciertas cosas que se te caen. Claro, que no te das cuenta de que lo has perdido hasta que estás en tu casa y, de repente, lo necesitas.





Pero, ¿cómo te quedas si te decimos que lo que andaba buscando era un billete de 500 euros? Al menos, así lo detalla el mismo.

"Ayer se me perdió un billete de 500 euros, no sé si fue al sacar las llaves entrando en casa. Por favor, si alguien lo encontró, agradecería su devolución" decía en la nota. A ello, agregaba un contacto.

Claro, que eso ha sido enseguida motivo de mofa por el resto de vecinos, que creían que solo se trataba de una mentira para intentar recaudar dinero. Y es que son muchos los que se llegan a plantear quién es la persona que suele llevar encima un billete de 500 euros. Muchos llegaban a decir que era "difícil" que apareciera.